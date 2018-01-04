«Ак Барс» победил в гостях московский «Спартак»

Следующий матч казанцы сыграют 8 января на выезде против "Северстали"

Казанский "Ак Барс" сегодня на выезде победил московский «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги сезона 2017/18. Встреча прошла в Москве и завершилась победой «барсов» со счетом 3:2.

В рамках чемпионатов страны соперники провели 56 встреч друг с другом: в активе казанцев 31 победа при 2 ничьих и 23 поражениях (разница шайб 158–124). В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Спартак» уже встречались: 12 сентября в Казани «барсы» уступили – 3:4от (Глинкин, Азеведо, Яруллин; Стоа, Максвелл-2, Лаюнен).

После этого матча «Ак Барс» с 88-ю очками возглавляет Восточную конференцию, «Спартак» идет на 7-ом в Западной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 января на выезде против «Северстали».