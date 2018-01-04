В казанском парке «Крылья Советов» 6 января пройдет ретро-вечеринка «Карнавальная ночь»

Сегодня - 6 января - в казанском парке "Крылья Советов" пройдет ретро-вечеринка, которая будет напоминать атмосферу известной советской кинокомедии Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани.

В Рождественский сочельник в парке воссоздадут атмосферу советского Нового года в его лучших традициях. На уличной сцене пройдет концерт, казанцев и гостей города ждут танцы, музыка из кинофильмов и тематическая фотозона.

Развлекательная программа продлится с 18.00 до 19.30.

Напомним, новогодние мероприятия "Зима в парках" проводятся в парках и скверах города с 22 декабря по 8 января.