В Татарстане парень с девушкой катались на лыжах по Волге и едва не замерзли насмерть

Их вовремя спасли сотрудники МЧС

Новогодняя прогулка двоих молодых людей едва не закончилась трагедией. Сотрудники МЧС спасли на Волге замерзающих людей, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Как оказалось, пара отправилась кататься на лыжах. Они шли по заснеженному льду в сторону Спасского района. Но с наступлением темноты лыжники потеряли ориентацию в пространстве и заблудились.

К счастью, у них оказался с собой мобильный телефон и они позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112 в Камско-Устьинском районе.

В 19.40 им на помощь отправились сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №1. Поиски продолжались до 21.10. Когда замерзающих молодых людей обнаружили, им помогли добраться до берега. Помощь медиков не понадобилась.