В Татарстане 19-летний водитель переехал дедушку, который лежал посреди дороги

От полученных травм 69-летний пенсионер скончался

Странное ДТП произошло в Нурлатском районе Татарстана. Поздно вечером водитель наехал на пенсионера, который лежал на проезжей части. Травмы оказались смертельными - дедушка скончался.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по Татарстану, наезд на пешехода зафиксирован 2 января около 22:00. По предварительным данным, 19-летний парень, управлявший автомобилем «ВАЗ-21124», не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения. Поэтому переехал 69-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП пенсионер скончался от полученных травм на месте происшествия. Следователям предстоит выяснить, как дедушка в позднее время оказался посреди проезжей части.