Митрополит Феофан проведет рождественские богослужения в четырех казанских храмах

Праздничные службы будут длиться два дня - 6 и 7 января

Завтра православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. По этому случаю митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит рождественские богослужения, сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Первое рождественское богослужение - Божественная литургия и великая вечерня - прошло сегодня утром в Никольском кафедральном соборе на Баумана. Вечером 6 января, в 17.00, всенощное бдение пройдет на приходе Рождества Христова на Адоратского.

В ночь на 7 января в Петропавловском соборе Казани Феофан возглавит служение Литургии святителя Василия Великого. Начало — в 23.30. Заключительная великая вечерня соберет в 17.00 православных в Благовещенском соборе Казанского кремля.