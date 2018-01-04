В РТ отправили в тюрьму мужчин, которые дали своей жертве пощечину и потребовали 50 тысяч

Нападавшие уверяют, что боролись со сплетниками, распускавшими слух о татуировке их знакомой

В Набережных Челнах женщина пожаловалась своему гражданскому мужу, что ее бывшие однокурсники распускают слухи о татуировке на ее теле. Так как она была беременна, то переживания могли сказаться на ее здоровье. Муж с приятелем решил наказать сплетников и угодил в колонию, сообщает "Татар-информ".

Мужчина встретился со сплетниками в условленном месте и на повышенных тонах объяснил, что так поступать не нужно. После чего потребовал с них компенсацию за моральный ущерб - 50 тысяч рублей.

Денег оскорбленный муж так и не получил, поэтому решил выяснить, с чем связана задержка. Прихватив с собой друга и изрядно выпив, мужчина заявился в велопрокат, где работали бывшие однокурсники его супруги. Там он стал размахивать телескопической дубинкой.

В результате выяснения отношений один из велопрокатчиков получил пощечину, лишился телефона и карманных денег. У другого также взяли пару сотен рублей. Напавшие потребовали, чтобы им написали расписку, в которой сплетники обязались выплатить 50 тысяч рублей морального ущерба.

Суд признал их виновными в разбойном нападении и отправил в колонию общего режима на два года каждого. А поскольку у одного из них была непогашенная условная судимость, то ему включили в срок наказания еще семь месяцев.