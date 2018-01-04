6 января температура в Казани опустится до 18 градусов мороза

Сегодня - 6 января - в Казани будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами слабый снег, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер южный умеренный. Минимальная температура воздуха утром -11-16˚, при прояснениях и на востоке РТ -18-23˚.

Максимальная температура воздуха днем -8..-13˚.

На дорогах гололедица.