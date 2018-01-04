Татарстанские дайверы готовятся поставить мировой рекорд на озере Изумрудное в Юдино

Во время первого тренировочного погружения работа подо льдом шла 4,5 часа

Члены республиканского отделения Русского географического общества готовятся к очередному рекорду - дольше всех в мире проработать в холодной воде подо льдом. Рекорд планируется установить на Изумрудном озере в казанском поселке Юдино. Именно здесь сейчас проводятся тренировки.

- Мы готовимся к рекорду – самое долгое пребывание человека подо льдом, - цитирует дайвера Сергея Салеева "Татар-информ". - Тренировочные выезды проходят уже несколько месяцев. Наши ребята привыкают к суровым условиям. Тестируем наш лагерь – проверяем его к нашему рекорду.

Во время рекордного погружения на дне будет собран подводный тренировочный полигон. Сколько времени это займет, пока неизвестно. Во время первого тренировочного погружения работа подо льдом шла 4,5 часа. На рекорд пойдут две двойки – Максим Астахов, Руслан Гильфанов, Игорь Артемьев и Денис Решетов. Помогать им будут еще как минимум восемь человек.

- На рекорд выходим в феврале месяце. Точную дату пока не можем сказать – все будет зависеть от погоды. Но и само рекордное погружение будет своего рода тренировкой. Впереди планируем Арктику. Но пока так далеко забегать не будем», – рассказал Максим Астахов, руководитель подводной части подготовки.

Напомним, в 2014 году дайверы татарстанского отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер и Александр Губин установили мировой рекорд по погружению в водоем, расположенный недалеко от самой холодной точки Земли.

Исследователи изучили озера Лабынкыр и Ворота близ якутского города Оймякон, который известен как Полюс холода. Дайверы погружались на разные глубины как с открытого воздуха, так и из палатки. Также спортсмены совершили и ночное погружение.

Сначала они погрузились в озеро Лабынкыр на 52 метра, а затем, исследовав озеро Ворота, погрузились в него на 59 метров 60 сантиметров. Это самые глубокие точки озер, которые удалось найти после многократных измерений.