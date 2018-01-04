Наверх
Глава ГИБДД РТ о страшном ДТП в Пестречинском районе: "Ребенок в сознание так и не пришел"
19:35, сегодня1
Татарстанские дайверы готовятся поставить мировой рекорд на озере Изумрудное в Юдино
19:42, сегодня
С 15 января открываются новые авиарейсы по маршруту Казань – Томск – Казань
19:18, сегодня2
Водитель ВАЗ-2111 устроил смертельное ДТП на трассе Казань-Оренбург, врезавшись в 3 авто
16:35, сегодня21
Подборка: развлечения на новогодних каникулах в Казани
Футболисты «Рубина» вышли из отпуска, с 6 января они будут на сборах в ОАЭ
14:39, сегодня14
РЖД опубликовали таблицу роста и снижения стоимости билетов на поезда в 2018 году
14:15, сегодня6
"Это садик для наших собак!": в Казани охотники митингуют против новых поправок в законе
12:38, сегодня31
Сбербанк украсил центр Казани к Новому году
Виновнику ДТП в Татарстане, в котором погибли 4 человека, грозит до 7 лет лишения свободы
11:37, сегодня27
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу выступит группа «Моя Мишель»
10:24, сегодня16
Появилось видео с места ДТП в Татарстане, в котором погибли четыре человека
09:45, сегодня14
Сложно ли будет казанцам дозвониться в новогоднюю ночь?
Сегодня в Казани ожидается морозная погода: в городе будет около -10 градусов
06:30, сегодня2
«Ак Барс» в гостях разгромил «Торпедо»
19:47, 04.01.20188
К жительнице Татарстана в квартиру зашел незнакомец и умер
17:47, 04.01.201820
Эксперимент ProKazan.ru: можно ли пить кофе на казанских заправках
Путин подписал: Россия возобновит авиасообщение с Египтом
16:42, 04.01.201829
Минниханов выложил фото новогодней набережной в Богатых Сабах
16:13, 04.01.201833
В Татарстане на трассе лоб в лоб столкнулись две «легковушки», 4 человека погибли
15:08, 04.01.201843
Каждый 700-й ребенок рождается с отклонением: ProKazan разбирается, как их выявить заранее
В Челнах мужчина нечаянно поджег сам себя
14:22, 04.01.201810
В Татарстане у бизнес-леди украли бойлер, в котором был спрятан 1 млн рублей
13:43, 04.01.201825
В Московском районе Казани мужчина надругался над 9-летним мальчиком
12:47, 04.01.201823
Новое место: казанский батутный центр с веревочным городком и скалодромом
Казань обогнала Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни
12:10, 04.01.201885
Под Казанью водитель Opel вылетел в кювет и погиб
11:19, 04.01.20184
В Москве погиб известный балалаечник театра «Русская песня», уроженец Челнов Калинин
10:27, 04.01.20187
Найди себя: кем казанцы были в 2017 году?
В Татарстане мужчина украл елку перед Новым годом: ему грозит до 5 лет тюрьмы
09:47, 04.01.201831
«Пусть Татарстан радуется, татарина нашла». Телесваха Роза Сябитова вновь выходит замуж
09:15, 04.01.201874
Сегодня в Казани ожидается туман
07:03, 04.01.2018
Где заказать качественный натяжной потолок?
В Казани студента-культуролога обвинили в нападении на вагон метро на станции
17:21, 03.01.201821
В Казани парень угнал у отчима Chevrolet и снес светофор, едва не сбив пешеходов
15:00, 03.01.201840
Исландский футбольный фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудное название Казани
12:41, 03.01.201820
Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
У девушки из Казани взломали популярную страницу в Instagram, потребовав 40 тысяч рублей
12:19, 03.01.201819
В Казани из секс-шопа похитили надувную куклу
11:51, 03.01.201857
Минобрнауки РТ отменило обязательный татарский язык в детсадах‍
11:29, 03.01.201829
На проспекте Ямашева три семиклассника после Нового года года сожгли "Волгу"
11:25, 03.01.201818
В Казани Porsche Panamera Turbo снес металлический забор
10:45, 03.01.201831
Власти РТ напомнили: первая рабочая неделя в 2018 году начнется 9 января
10:33, 03.01.201811
Сегодня в Татарстане ожидается туман
09:03, 03.01.2018
В Бугульме испугались теплотрассы, которая, обрушившись, может убить людей
00:31, 03.01.201817
В Казани появится улица имени умершей певицы Хании Фархи
00:19, 03.01.201865
В казанском парке выберут самых необычных снеговиков
18:01, 02.01.201812
В Росгвардии посоветовали жителям России не публиковать фото из новогодних поездок
17:16, 02.01.201824
В Казани нашли повешенным парня, который перед смертью рисовал странные рисунки
15:59, 02.01.201849
Появилось видео, как житель Татарстана выиграл в лотерею 250 млн рублей
14:14, 02.01.201843
Подробности смертельного ДТП с водителем катафалка в Татарстане: виновен водитель фуры
12:50, 02.01.20181
В Казани в канун Нового года погиб житель Армении, который сходил в баню
12:12, 02.01.201833
В казанском Кремле задержали двух иностранцев, которые хотели справить там Новый год
11:57, 02.01.201842
В Казани прекратили дело на парня, нашедшего в туалете кошелек бизнесмена с 65 тыс рублей
11:19, 02.01.201821
В Казани сотрудница "Леруа Мерлен" похитила 85 тыс руб, переклеивая штрих-коды с товаров
10:48, 02.01.201834
В Татарстане поезд насмерть сбил двух лошадей
10:24, 02.01.201813
Новые законы: что изменилось в жизни жителей России с наступлением 1 января 2018 года
10:09, 02.01.201815
В Татарстане ожидается сильный туман
09:28, 02.01.20181
Житель Татарстана выиграл в лотерею 250 миллионов рублей
21:18, 01.01.201842
Эксклюзив ProKazan.ru: Нападение мужчины с пистолетом на магазин попало на видео
20:43, 01.01.201824
В РТ водитель «Дэу Матиз» вылетел в кювет, возвращаясь с новогодней ночи
19:42, 01.01.201826
Подробности аварии на М-7 в РТ: при столкновении с фурой погиб водитель катафалка
17:20, 01.01.20187
На трассе М-7 фура улетела в кювет: полуприцеп остался на дороге
16:13, 01.01.20185
В Казани задержан мужчина, который украл из магазина деньги и виски, угрожая пистолетом
15:35, 01.01.201810
Снежно и тепло: синоптики дали прогноз погоды на 2018-й год
13:57, 01.01.201811
В новогоднюю ночь татарстанский музыкант пытался покончить с собой в прямом эфире
13:54, 01.01.201873
В Татарстане планируют пересчитать диких животных
11:41, 01.01.201821
Новогодний пазл от ProKazan.ru: собери театральное представление из парка
10:00, 01.01.20187
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

РЖД опубликовали таблицу роста и снижения стоимости билетов на поезда в 2018 году

РЖД опубликовали таблицу роста и снижения стоимости билетов на поезда в 2018 году
16+
Фото: mos.ru
Портал ProKazan.ru узнал, когда можно будет путешествовать на поезде дешевле всего и когда цены поднимутся на 20 процентов

Самым дорогим периодом для путешествия на поездах в плацкарте будет период с 9 июня по 31 августа, а в купе и СВ - период с 13 июня по 2 сентября. Цены в это время поднимутся на 20 процентов. Это следует из графика гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании, опубликованном на сайте РЖД.

В плацкарте выгоднее всего будет путешествовать в период до 21 февраля, а также с 27 февраля по 26 апреля, с 10 мая по 25 мая, с 25 сентября по 2 ноября и с 25 сентября по 2 ноября.

Самым выгодным временем для путешествия в вагонах купе и СВ будет период с 6 ноября по 16 декабря (стоимость билетов опустится на 15 процентов). На 10 процентов подешевеют билеты в следующие периоды: с 20 января по 21 февраля, с 26 февраля по 6 марта, с 12 марта по 27 апреля, а также с 1 октября по 1 ноября.



Женя Потехина, 05.01.2018, 14:15
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин05 января 2018, 14:24
Рост цен никогда не остановится. Стабильности не будет. Доказано за 17 лет. После выбора президента, грабли будут бить 6 лет еще больней, по.одному и тому же месту. :-D
Лучший комментарий
1
21
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 14:54
''Этот год.будет.трудным, труднее чем предыдущие года '' сказал.один ведущий. Вот гад.
2
8
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Рост цен никогда не остановится. Стабильности не будет. Доказано за 17 лет. После выбора президента, грабли будут бить 6 лет еще больней, по.одному и тому же месту. :-D
Развернуть
Т.е. до 2000-го была стабильность?)))
2
3
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 17:10
А мне ,всегда на халяву билеты идут.Знакомым в Департамент звоню,и все.По\ на эти таблицы
2
0
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Т.е. до 2000-го была стабильность?)))
Развернуть
Что,про алкаша сейчас вспоминать?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 января 2018, 18:43
Новый глава ржд, новое шубохранилище надо затарить шубами.:-P
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Поедете ли вы куда-нибудь отдыхать в новогодние праздники?

До окончания голосования осталось:
Да, буду отдыхать за границейДа, но в пределах РоссииНет, потому что люблю зимнюю Казань
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Не поеду, потому что денег нет
Голосов: 33
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru