РЖД опубликовали таблицу роста и снижения стоимости билетов на поезда в 2018 году

Портал ProKazan.ru узнал, когда можно будет путешествовать на поезде дешевле всего и когда цены поднимутся на 20 процентов

Самым дорогим периодом для путешествия на поездах в плацкарте будет период с 9 июня по 31 августа, а в купе и СВ - период с 13 июня по 2 сентября. Цены в это время поднимутся на 20 процентов. Это следует из графика гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании, опубликованном на сайте РЖД.

В плацкарте выгоднее всего будет путешествовать в период до 21 февраля, а также с 27 февраля по 26 апреля, с 10 мая по 25 мая, с 25 сентября по 2 ноября и с 25 сентября по 2 ноября.

Самым выгодным временем для путешествия в вагонах купе и СВ будет период с 6 ноября по 16 декабря (стоимость билетов опустится на 15 процентов). На 10 процентов подешевеют билеты в следующие периоды: с 20 января по 21 февраля, с 26 февраля по 6 марта, с 12 марта по 27 апреля, а также с 1 октября по 1 ноября.





