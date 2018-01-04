В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу выступит группа «Моя Мишель»

Сегодня, 5 января, в 18:00 в рамках программы «Зима в парках», в Горкинско-Ометьевском лесу состоится новогодний концерт. Хедлайнер вечера станет российская группа «Моя Мишель», известная по песням «Химия» и «Темные аллеи». Вход на концерт свободный.
В других городских парках пройдут мастер-классы, новогодние спектакли и другие развлекательные программы.
Парк «Черное Озеро»
12:00-13:00 Яркий новогодний семейный спектакль «О»
17:00-18:00 Мастер-класс на катке
18:00-19:00 Яркий новогодний семейный спектакль «О»
Парк «Сосновая роща»
14:00-15:00 Детская программа
ЦПКиО им. Горького
14:00-15:00 Новогодняя программа от театра им.К.Тинчурина
16:00-17:00 Новогодняя программа от театральной студии «СДВИГ»
Сквер им. Аксенова
14:00-16:30 Новогодние фильмы в кинотеатре «Мир» (фильм «Чародеи»)
Лядской сад
14:00-15:00 Детская программа (Дед Мороз и Снегурочка).