В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу выступит группа «Моя Мишель»

Портал ProKazan.ru рассказывает, чем заняться сегодня в городских парках

Сегодня, 5 января, в 18:00 в рамках программы «Зима в парках», в Горкинско-Ометьевском лесу состоится новогодний концерт. Хедлайнер вечера станет российская группа «Моя Мишель», известная по песням «Химия» и «Темные аллеи». Вход на концерт свободный.

В других городских парках пройдут мастер-классы, новогодние спектакли и другие развлекательные программы.

Парк «Черное Озеро»

12:00-13:00 Яркий новогодний семейный спектакль «О»

17:00-18:00 Мастер-класс на катке

18:00-19:00 Яркий новогодний семейный спектакль «О»

Парк «Сосновая роща»

14:00-15:00 Детская программа

ЦПКиО им. Горького

14:00-15:00 Новогодняя программа от театра им.К.Тинчурина

16:00-17:00 Новогодняя программа от театральной студии «СДВИГ»

Сквер им. Аксенова

14:00-16:30 Новогодние фильмы в кинотеатре «Мир» (фильм «Чародеи»)

Лядской сад

14:00-15:00 Детская программа (Дед Мороз и Снегурочка).