Сегодня в Казани ожидается морозная погода: в городе будет около -10 градусов

Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный умеренный. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха днём составит 8-10 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Согласно прогнозам синоптиков, такая морозная погода продлится в Татарстане два дня. 7 января в республике ожидается потепление до 0 градусов.