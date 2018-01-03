Путин подписал: Россия возобновит авиасообщение с Египтом

Речь пока идет только об авиасообщении с Каиром

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении полетов в Египет. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Указ вступил в силу 2 января.

Отметим, что речь пока идет только об авиасообщении с Каиром.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству приостановить полеты российской авиации в Египет 6 ноября 2015 года. Такое решение было принято после крушение самолёта с российскими туристами.

Самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», совершавший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября на Синайском полуострове. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.