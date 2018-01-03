Минниханов выложил фото новогодней набережной в Богатых Сабах

Президент Татарстана Рустам Минниханов в соцсетях опубликовал фотографии новогодней набережной в Богатых Сабах с хэштегом «#ПаркиТатарстана».

Отметим, что набережная была обновлена в рамках программы «Парки и скверы Татарстана». Как видно на фото, на набережной появились выполненные из дерева спуски к воде, мост и лыжная база.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Янв 3, 2018 at 7:23 PST

Напомним, в 2017 году в Татарстане были обустроены 68 парков и скверов в 45 районах, на это потратили 3,3 млрд рублей. 1,8 млрд рублей было выделено из бюджета республики, 1,1 млрд поступило из федерального бюджета и 411 млн рублей вложили в программу инвесторы.