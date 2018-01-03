В Татарстане у бизнес-леди украли бойлер, в котором был спрятан 1 млн рублей

В Набережных Челнах из шейной мастерской, расположенной в 26-м комплексе, украли бойлер, в котором был спрятан 1 млн рублей, пишут «Челнинские известия».

По словам 40-летней хозяйки мастерской, сам бойлер стоил недорого. Но вот в нем женщина спрятала 1 млн рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани у известного предпринимателя Камиля Шайдарова неизвестные украли ретроавтомобиль, за который он планировал выручить 1,5 млн евро, разрезали болгаркой и сдали в металлолом за 18 тыс рублей.