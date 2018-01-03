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Казань обогнала Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни

Казань обогнала Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни
16+
Фото: wikipedia.org/http://www.fa.ru
Большинство опрошенных казанцев довольны благоустройством города

Столица Татарстана обогнала Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни. Такие данные приводит финансовый университет при правительстве РФ.

Отметим, что исследование было проведено по следующим критериям оценки: качество медицинского обслуживания, дороги, культура и образование, ЖКХ, работа городских властей.

Так, 94% опрошенных казанцев довольны качеством медобслуживания, а 89% респондентов считают, что в Казани хорошие дороги.

Таким образом, Казань оказалась в тройке лидеров по качеству жизни в 2017 году, уступив Тюмени и Грозному. А вот Москва заняла лишь 8-е место, Санкт-Петербург оказался на 4-м месте. 

 

Люция Кашапова, 04.01.2018, 12:10
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин04 января 2018, 12:15
80% надо набрать любыми путями. В спальных районах.ж...па. Но мы живем ''комфортно.''.Понятно? Качество жизни лучше,...качество жизни лучше..... нам хорошо. мы живем прекрасно... мы всем довольны.. Повторяем...
11
60
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Батюшка04 января 2018, 12:15
Ну дороги согласен, а вот уборкой снега на улицах и особенно во дворах и прилегающих дорогах -нет. Да и насчёт работы беда какая-то...некоторые "из грязи в князи" - и сразу ссучились, а сами полные "ноль"
6
45
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Горожанин04 января 2018, 12:20
проказа проснулась с бодуна? что еще скажет и напишет? что мы впереди планеты всей?
6
75
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Горожанин04 января 2018, 12:26
Опрашивали жителей поселка нефтяников?
Лучший комментарий
1
126
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Горожанин04 января 2018, 12:37
Пошли офигительные новости!
Не надо мне вашего "качества жизни" дайте мне хорошую зарплату! Тогда я сам качество своей жизни повышу.
4
75
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соня04 января 2018, 12:48
Да уж, верхушкам очень даже качественно, все бесплотно, дороги вымыты даже зимой, санаторий дома, капитал -весь бюджет. Спросите у пенсионеров, учителей, врачей - не руководителей этих организаций, руководители- гл. врачи. директора школ, техникумов, вузов - в Шоколаде. У ректора вуза - от 1 млн. рублей зарплата, у преподавателя уч. заведений от 10 000 рублей. Дороги - посмотрите окраины города, дворы - беспредел.
3
57
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Горожанин04 января 2018, 12:51
Люция - ты шампанское чем закусывала в НГ? ну точно что не шоколадом.
2
20
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Горожанин04 января 2018, 12:51
Москва для бомжей.
8
13
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Горожанин04 января 2018, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
Я конечно понимаю как многие ненавидят Казань т к она столица ТАТАРстана. Но те кто побывал в других городах не могут не признать , что уровень жизни здесь и. правда выше по сравнению с др. Городами. Пусть про Москву с. Петербургом перегиб. Но Россия состоит не только из них. И это правда, нравится вам или нет. И не понимаю, почему недовольные сидят здесь и. ноют, а не поедут в свои любимые Москву и пр. Города где кисельные берега и. молочные реки и главное- минимум кривоногих чаплашек, которые отравляют вашу жизнь.
_______________
И простите запятые лень ставит. И так 500 лет пашем на русских.
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С добрым утром уважаемый:-Dвскурсе вообще сколько татар отсюда уезжает и уже уехало в Мск и Питер на пмж? Не задавались вопросом почему так?
4
46
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Горожанин04 января 2018, 12:55
Этот.опрос проводился в мэрии. 94 % довольны медобслуживаеием!? Это в то время когда власть признает, что с медициной не все впорядке?Зайдите любую поликлинику. Это не серьёзно. А с дорогами? А какие дороги должны быть.в республике, в которой благодаря природе всё.для их строительства, все материалы, ''валяются под ногами'', а глава татавтодора в списке Форбс?
2
45
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Шом04 января 2018, 12:55
Опрос видимо около КФУ проводили среди "золотой молодежи":-D
1
33
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Горожанин04 января 2018, 13:02
Шутку понял . Смешно .
1
31
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Горожанин04 января 2018, 13:03
Теперь можно в легкую Казань на Питер поменять!
2
12
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Горожанин04 января 2018, 13:08
В ответ на комментарий пользователя
С добрым утром уважаемый:-Dвскурсе вообще сколько татар отсюда уезжает и уже уехало в Мск и Питер на пмж? Не задавались вопросом почему так?
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Москва и питер не вся Россия. Вот и пишу про осталтные города. И даже подметила, что ,возможно, сравнение с москвой петербургом возможно перегиб
1
10
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Горожанин04 января 2018, 13:13
Уровень, у не которых очень, очень высокий , но у нас во дворе много пенсионеров с бомжами за тарелкой супа и куском хлеба ,в очереди к машине стоят , Я -ДЕДУЛЬКА . с позорной пенсией и большим стажем работы , но держусь , за похлёпкой не хожу. Я рад , что хлеба ем досыта и нет войны .С НОВЫМ ГОДОМ ,!
2
32
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аноним04 января 2018, 13:15
Какое качество жизни в Казани, если большинство людей проживает в 15 кв. метрах, как бомжи, на зарплату в 13000 рублей, не могут обеспечить свою семью, а приобрести квартиру, хотя бы однушку не в состоянии.
3
42
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Горожанин04 января 2018, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
Какое качество жизни в Казани, если большинство людей проживает в 15 кв. метрах, как бомжи, на зарплату в 13000 рублей, не могут обеспечить свою семью, а приобрести квартиру, хотя бы однушку не в состоянии.
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Так такая семья будет в любом городе так жить. Или думаете где то для них медом намазали?
3
7
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Горожанин04 января 2018, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
Уровень, у не которых очень, очень высокий , но у нас во дворе много пенсионеров с бомжами за тарелкой супа и куском хлеба ,в очереди к машине стоят , Я -ДЕДУЛЬКА . с позорной пенсией и большим стажем работы , но держусь , за похлёпкой не хожу. Я рад , что хлеба ем досыта и нет войны .С НОВЫМ ГОДОМ ,!
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За то у дедульуи есть деньги на компьютер и интернет, да?)
13
5
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Горожанинн04 января 2018, 13:24
Брехня очередная про рай а Татарстане
3
35
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Ага04 января 2018, 13:30
В ответ на комментарий пользователя
Про работу даже не надо плакаться. Вакансий всегда много, а вот хороших специалистов мало. Все хотят просто так получать зарплату.
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Ты с какого города пишешь?
4
17
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Горожанин04 января 2018, 13:31
Предлагаю верхушку в Москву и питер отправить уровень жизни поднимать
0
16
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Горожанин04 января 2018, 13:38
Мэрия сама придумала! Им хорошо, не спорю.
2
21
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Горожанин04 января 2018, 13:57
Опять хвастовство! Учителя, медсестры, пенсионеры как живут их надо спросить, Кировский район Казани в ужасном состоянии: улицы Адмиралтейская, Мало-московская!
2
25
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Горожанин04 января 2018, 14:09
Москва дотационный диприсивный регион всегда так было
8
3
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Я04 января 2018, 14:21
Да, дожили. Нам всегда хорошо, мы сможем терпеть.
1
9
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Горожанин04 января 2018, 14:27
Как всегда, в похвальбе Казань впереди России всей. Делается не мало, но как? По моему ни одно начинание до ума не доведено. Начато, нахвастались, а там хоть трава не расти.
4
13
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Горожанин04 января 2018, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Видел как некоторые толпой живут в крохотных комнатках. Но это не "большинство", а прихавшие на заработки шабашники из "богатых" соседних братских республик. А большинство казанцев живет в нормальных квартирах и часто имеют не по одной машине. Так что опрос вполне корректный был похоже. Кстати проказа почему то не пишет что Казань занимает третье место после Москвы и Питера в рейтинге "Умный город". Хотя по здешним комментаторам нытикам в это не очень то верится
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В «умном» городе такие комментарии только приехавшие из районов пишут. Казанцы жизнь в городе лучше знают и комфорт машинами не мерят. :-D
3
12
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Горожанин04 января 2018, 14:31
ТАТАРСТАН ВПЕРЕД !
5
4
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петя04 января 2018, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Москва для бомжей.
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а питер для педи--ков
8
2
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Дамир04 января 2018, 14:37
У меня три высших образования. Дворником работаю!
2
10
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Вячеслав04 января 2018, 14:43
А может просто посмотреть в какую сторону идёт миграция населения.
2
7
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Горожансто04 января 2018, 16:17
Ну в Казани и Грозном за Путина 105% населения голосует , министр труда зарипова кричит что безработица ноль процентов и средняя зарплата под 40 тысяч - людям парят хрень , от которой плеваться хочется
2
12
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Горожанин04 января 2018, 16:19
В ответ на комментарий пользователя
Про работу даже не надо плакаться. Вакансий всегда много, а вот хороших специалистов мало. Все хотят просто так получать зарплату.
Развернуть
а вы чаплашки микро нащальнике уж ручки потираете да??
что скоро все- с гуманитарными вышками , в дворники подадутся к вам , да спецы за копейшные оклады - будут вроде тебя чаплашек обогащать. И деток ваших, понторезов, поддерживать . Их уровень жизни, которому привыкли после володькиных реформ, да?
спешу вас разочаровать - если так жизнь повернётся. Поеду дворником в США. будут отчислять налоги в их казну. и поддерживать их американского пенсюка.
чтоб в один прекрасный день, на твой авыл, и твоих колохозных бызнесменов= грохнулся тамагавк.:-P Но не тебя, или твой занюханный совхоз = я подымать не собираюсь
:-D:-D:-D
это я тебе как школьник говорю.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Пошли офигительные новости!
Не надо мне вашего "качества жизни" дайте мне хорошую зарплату! Тогда я сам качество своей жизни повышу.
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как правило, большинство на хорошую зарплату не работают. Хотят зп высокую, а вот быть спецом своего дело мало кто может!
1
3
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Горожанин04 января 2018, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Ну в Казани и Грозном за Путина 105% населения голосует , министр труда зарипова кричит что безработица ноль процентов и средняя зарплата под 40 тысяч - людям парят хрень , от которой плеваться хочется
Развернуть
если вы фиговый специалист, то вам никто и нигде 40 000 платить не будет. Поймите уже это и успокойтесь
5
2
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
А может просто посмотреть в какую сторону идёт миграция населения.
Развернуть
В Казань много молодежи приезжать, потом тут учатся, работают, встречают кого-то и остаются строить здесь семью. Город большой, перспективный, почему бы и не остаться
9
3
Согласны с автором?
1304 января 2018, 16:28
не думал что мы шикарно живем!!! вопрос тогда!!!! недавно на работу на завод устроился и сейчас зп у меня 20 000. а вот 3 года назад зп была 40 000 и работало на линии не 1-2 человека как сейчас а 3-4 человека!!!!
1
10
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Как всегда, в похвальбе Казань впереди России всей. Делается не мало, но как? По моему ни одно начинание до ума не доведено. Начато, нахвастались, а там хоть трава не расти.
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И что именно то? Дорого делают, садики и школы ремонтируют, начали больницы ремонтировать. Дольщикам помогают дома достроить. Парки ремонтируют, Лебяжье восстанавливают, новые скверы строят. Вы точно в Казани живете?
9
2
Согласны с автором?
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Горожанин04 января 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
Про работу даже не надо плакаться. Вакансий всегда много, а вот хороших специалистов мало. Все хотят просто так получать зарплату.
Развернуть
Вакансий может и много , чем любит хвалиться местная " власть" перед Москвой . Но кутарки которые там предлагают в ввиде заработной платы , выгоднее как вы говорите не работать , а дома сидеть , чтоб не тратиться на дорогу и еду.:-D
1
12
Согласны с автором?
Добрый дядя04 января 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
В Казань много молодежи приезжать, потом тут учатся, работают, встречают кого-то и остаются строить здесь семью. Город большой, перспективный, почему бы и не остаться
Развернуть
Да уж , понаедут из кишлаков и готовы за копейки работать , лишь бы навоз не нюхать и мыслять перспективу жить в первопрестольной . А сами из себя ничего не стоят
2
5
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
а вы чаплашки микро нащальнике уж ручки потираете да??
что скоро все- с гуманитарными вышками , в дворники подадутся к вам , да спецы за копейшные оклады - будут вроде тебя чаплашек обогащать. И деток ваших, понторезов, поддерживать . Их уровень жизни, которому привыкли после володькиных реформ, да?
спешу вас разочаровать - если так жизнь повернётся. Поеду дворником в США. будут отчислять налоги в их казну. и поддерживать их американского пенсюка.
чтоб в один прекрасный день, на твой авыл, и твоих колохозных бызнесменов= грохнулся тамагавк.:-P Но не тебя, или твой занюханный совхоз = я подымать не собираюсь
:-D:-D:-D
это я тебе как школьник говорю.
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Да езжай уж придурок поскорее и забери с собой всю здешнюю несральнистскую либерастню продажную. А томогавки ваши у вас же там под ж#пой взорвутся прежде чем на Россию упадут.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Да езжай уж придурок поскорее и забери с собой всю здешнюю несральнистскую либерастню продажную. А томогавки ваши у вас же там под ж#пой взорвутся прежде чем на Россию упадут.
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Обязательно. поеду..... надо будет добровольцем заделаюсь
чтоб ты пенсучара. вспомнил свой 90е.
жаль тебя [***]
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Горожанин04 января 2018, 16:53
Братки не застрели. чикатило твою жену по пакетикам не расфасовал.
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Горожанин04 января 2018, 16:57
Надеюсь в этом году москвичи раздербанят твою контору.
поедешь сосать в свои авыл.
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Горожанин04 января 2018, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Про работу даже не надо плакаться. Вакансий всегда много, а вот хороших специалистов мало. Все хотят просто так получать зарплату.
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Бесконечное нытье казанцев здесь уже вызывает то ли зевоту, то ли рвоту. Все им не угодишь. Ждут что подарят миллион и посадят в кресло нефтяной компании за просто так....
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Горожанин04 января 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Бесконечное нытье казанцев здесь уже вызывает то ли зевоту, то ли рвоту. Все им не угодишь. Ждут что подарят миллион и посадят в кресло нефтяной компании за просто так....
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нет, все ждут пока ты - и твоё эпучее поколение совка, реваншистов = в гробу окажется.
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Горожанин04 января 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Опять хвастовство! Учителя, медсестры, пенсионеры как живут их надо спросить, Кировский район Казани в ужасном состоянии: улицы Адмиралтейская, Мало-московская!
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Абонплату в детских садах отмените!
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Горожанин04 января 2018, 17:55
Москва для бомжей :-D
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Горожанин04 января 2018, 18:07
Как надоело это хвальбишество!
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Горожанин04 января 2018, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
как правило, большинство на хорошую зарплату не работают. Хотят зп высокую, а вот быть спецом своего дело мало кто может!
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То есть вы хотите сказать что все москвичи и питерцы - спецы? У них же зарплаты раза в два больше. А вот в Казани, как назло, собрались одни неучи!

За...б...ли уже этой теорией, что зарплаты маленькие потому что народ ленивый!
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Виталий04 января 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
вместо того, чтобы работать, тут сидят и комментики строчат о своей неудачной жизни. Так за вашу жизнь только вы в ответе. Ни Казань, не любой другой город. Везде нужно быть востребованным специалистом и пахать, чтобы получать хорошую зарплату.
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А ты востребованный специалист? Сколько получаешь?
А сколько в Москве бы получал?
А сколько бы получал, скажем, в Германии?
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Горожанин04 января 2018, 18:28
откуда такие оптимистичные данные о качестве жизни? город от снега и льда убирается плохо, даже в центре, скользко, практически не украшен к праздникам, качество медицины какое? - к специалистам месяцами не попасть, и т.д. с Москвой даже сравнивать нечего - там зарплаты на порядок выше при одинаковых ценах на еду и одежду
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Горожанин04 января 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
Предлагаю верхушку в Москву и питер отправить уровень жизни поднимать
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Давно пора их в Ульяновскую или Кировскую область отправить !!! Такой " талант" руководства пропадает зря . Пусть поднимут соседние регионы , что мистер Пу никак не может россию с колен всю поднять.Вот же ,здесь : кузница:" кадров.:-D
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Горожанин04 января 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Меня удивляет глупость некоторых комментаторов. Жалуются на низкие зарплаты и пенсии. Так это вопросы не к правительству Татарстана, а к правительству Российской Федерации.
В Татарстане, по сравнению с другими регионами, самые лучшие дороги. А если хотите, чтобы дороги были как в Европе, в марте 2018 голосуйте за вашего кандидата в президенты. Федеральный бюджет распределяется из Москвы и деньги на дороги тоже выделяются оттуда.

Правительство РФ сокращает поддержку региональных дорог, в том числе и татарстанских. Всего в 2016 году на региональные, муниципальные и местные дороги выделено 84 млрд рублей. В 2017 года данная сумма будет сокращена вдвое, а в 2019 году и того снизится до 23,5 млрд рублей.

Источник: https://expertrt.ru/news/7711-finansirovanie-remonta-dorog-v-tatarstane-budet-sokrashcheno.html
Эксперт Татарстан
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Начал с низких зарплат и пенсий , перешел на хорошие дороги . Ты провокатор не майдана укров.?
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алекс04 января 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
У меня три высших образования. Дворником работаю!
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не учиться надо а работать можно 5 образований иметь и быть без денег
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Горожанин04 января 2018, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
Москва дотационный диприсивный регион всегда так было
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Никак не нажрётся москва все её кормят поят неблагодарная свинья
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pancher04 января 2018, 20:00
[***]
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