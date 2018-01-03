В Татарстане мужчина украл елку перед Новым годом: ему грозит до 5 лет тюрьмы

В Набережных Челнах местный житель украл елку перед Новым годом. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Утром 30 декабря жильцы дома 42/07 обнаружили, что во дворе исчезла одна из елей. Работники жилищной компании сообщили об этом в полицию.

- Служебная собака сразу же взяла след и привела полицейских в одну из квартир. Хозяин квартиры признался в краже и вернул дерево, - сообщили в ведомстве.

Горзеленхоз оценил ущерб в 6,5 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани арестован подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на магазины с помощью огнестрельного оружия. 23 декабря было совершено разбойное нападение на магазин на улице Карла Маркса. Продавщица пожаловалась, что неизвестный мужчина украл из кассы 14 тысяч рублей, угрожая ружьем. 28 декабря произошли подобные случаи на улице Гафури и в Приволжском районе: там преступник завладел в общей сложностью 33 тысячами рублей и бутылкой виски.

Полицейские подозревают в совершении преступления 26-летнего казанца. Задержанный мужчина признался в преступлении, объяснив поступки нехваткой денег.