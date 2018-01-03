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В Татарстане мужчина украл елку перед Новым годом: ему грозит до 5 лет тюрьмы

В Татарстане мужчина украл елку перед Новым годом: ему грозит до 5 лет тюрьмы
16+
Фото: ProKazan.ru

В Набережных Челнах местный житель украл елку перед Новым годом. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Утром 30 декабря жильцы дома 42/07 обнаружили, что во дворе исчезла одна из елей. Работники жилищной компании сообщили об этом в полицию.

- Служебная собака сразу же взяла след и привела полицейских в одну из квартир. Хозяин квартиры признался в краже и вернул дерево, - сообщили в ведомстве.

Горзеленхоз оценил ущерб в 6,5 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани арестован подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на магазины с помощью огнестрельного оружия. 23 декабря было совершено разбойное нападение на магазин на улице Карла Маркса. Продавщица пожаловалась, что неизвестный мужчина украл из кассы 14 тысяч рублей, угрожая ружьем. 28 декабря произошли подобные случаи на улице Гафури и в Приволжском районе: там преступник завладел в общей сложностью 33 тысячами рублей и бутылкой виски.

Полицейские подозревают в совершении преступления 26-летнего казанца. Задержанный мужчина признался в преступлении, объяснив поступки нехваткой денег. 

Люция Кашапова, 04.01.2018, 09:47
Тэги: Происшествия, Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин04 января 2018, 10:15
Вовсе с ума сошли? За дерево пять лет! Тут за убийство, а иначе как убийством пьяную езду не назовешь, дают условку максимум! За разграбление гос. собственности отпускают по амнистии! Мир сошел с ума
Лучший комментарий
6
73
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Горожанин04 января 2018, 10:16
За елку реально огрести может - это вам не миллиарды в офшоры выводить
1
45
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Абдула04 января 2018, 10:18
Мужик совершил разбойное нападение на ель
1
25
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Горожанин04 января 2018, 10:30
Зато за сабантуй в Париже на наворованные из гос.бюджета миллионы, отделались копеечным штрафом!
3
48
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Горожанин04 января 2018, 10:31
Какое правительство, такие и законы, маразм крепчает
2
36
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Альберт Дристогон04 января 2018, 10:45
Полковник Захарченко украл 8,5 млрд,ему до сих пор ничего нет.А тут украл елку,дадут 5,5 лет тюрьмы!
2
34
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Горожанин04 января 2018, 11:05
Ёлку убил, а труп в доме спрятал.... Мокруха.
0
16
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Горожанин04 января 2018, 11:06
А если это были обстоятельства непреодолимой силы?
1
10
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Горожанин04 января 2018, 11:06
Кому-то можно убивать ёлки и продавать потом. А кому-то , пять лет ?
1
9
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Горожанин04 января 2018, 11:51
В ответ на комментарий пользователя
Вовсе с ума сошли? За дерево пять лет! Тут за убийство, а иначе как убийством пьяную езду не назовешь, дают условку максимум! За разграбление гос. собственности отпускают по амнистии! Мир сошел с ума
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С языка сняли.
3
8
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Горожанин04 января 2018, 12:06
В ответ на комментарий пользователя
Мужик совершил разбойное нападение на ель
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Вооруженное к тому же, с топором.
0
10
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 12:06
В ответ на комментарий пользователя
С языка сняли.
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Закусить не дали.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
Какое правительство, такие и законы, маразм крепчает
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Голосуйте за Пу. Будут сажать, за то что песок с реагентом с дорог.воруете.... на обуви и домой несете. Потом, за воровство воздуха, бесплатно.дышите. :-D
2
19
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Горожанин04 января 2018, 12:14
На Московском рынке после нового года валяются горы непроданных ёлок!
Дешевле их надо продавать может? Тогда никто и пилить не будет.
1
12
Согласны с автором?
горожанин04 января 2018, 12:23
Срубил и вернул, какой молодец. Премию надо выписать.
1
7
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Горожанин04 января 2018, 13:01
Да уж, песенка -''маленькой елочке, холодно зимой, мы срубили елочку, принесли домой '',благодаря буржуям, уже не актуальна.
0
3
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Горожанин04 января 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Срубил и вернул, какой молодец. Премию надо выписать.
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Пусть за труд еще заплатят!
1
4
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Горожанин04 января 2018, 14:25
Не посадят конечно, проказа сгущает как обычно краски. Но собраться соседям и набить ему морду конечно следовало бы. Это же не с гододу кусок хлеба спереть. Срубить во дворе живую елочку для своей блажи может только моральный урод
1
7
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Горожанин04 января 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
На Московском рынке после нового года валяются горы непроданных ёлок!
Дешевле их надо продавать может? Тогда никто и пилить не будет.
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Алкашня всегда будет воровать, чтоб на стекломой сэкономить B-|

Лет пять назад у нас во дворе какие-то сволочи три елочки спилили, которые я самолично из леса привез и посадил..... >-(
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3
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Горожансто04 января 2018, 16:20
Что за страна такая , Васильевой и сюрдбкову за украденные миллиарды месяц заключения , судья сунгатуллин судью Солдатова за дтп со смертельным исходом даже прав не лишил , выпустил , а тут пятерку за ёлку , гилазов гнида ещё будет кричать что все законно
1
2
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Горожанин04 января 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Что за страна такая , Васильевой и сюрдбкову за украденные миллиарды месяц заключения , судья сунгатуллин судью Солдатова за дтп со смертельным исходом даже прав не лишил , выпустил , а тут пятерку за ёлку , гилазов гнида ещё будет кричать что все законно
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всё законно
0
0
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Горожанин04 января 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
Вовсе с ума сошли? За дерево пять лет! Тут за убийство, а иначе как убийством пьяную езду не назовешь, дают условку максимум! За разграбление гос. собственности отпускают по амнистии! Мир сошел с ума
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За буханку хлеба дают 5 лет так что не удивляюсь а кто составами ворует тому домашний арест или новая должность.:-)
0
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Горожанин04 января 2018, 18:16
Ещё бы вводили реальные штрафы для тех, кто мусорит на улицах и сикает на всех углах. Какой парк сделали - Горкинско-Ометьевский - все для людей! Сколько семей с радостью посещает его. Так находятся сикачи, которые до туалета дойти не могут. А ещё там посадили молодые елочки, так их вытоптали. Чтобы ума прибавилось у некоторых, надо рублем наказывать. Иначе - никак.
0
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Горожанин04 января 2018, 18:38
А если такие моральные уроды по-другому не понимают? Мы у себя во дворе с соседями сажали елочки, деревья, цветы. И если бы такой экономный умник срубил наши деревья, было бы неприятно, если бы ему все сошло с рук.
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