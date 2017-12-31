У девушки из Казани взломали популярную страницу в Instagram, потребовав 40 тысяч рублей

У 32-летней девушки из Казани неизвестный в период с 25 по 28 декабря взломал страницу ее магазина платьев в Instagram, после чего написал о громадных скидках, предложив начать переводить деньги за предзаказы. Об этом происшествии сообщается на cтранице магазина, подробности сообщил источник ProKazan.ru.

- Девочки, вчера весь день наша страница была взломана мошенниками! Это они написали про скидки и что магазин не работает и таким образом собирали заказы!... Впредь, если подобный случай повторится, не кидайтесь на непонятные скидки и не переводите деньги, пока вы не убедитесь, что это мы! - говорится в сообщении на странице магазина, опубликованном неделю назад.

Выяснилось также, что неизвестный потребовал у девушки 40 тысяч рублей, угрожая распространить личные сведения со страницы, деньги были переведены на электронные счета. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Сейчас возбуждено дело по статье "Вымогательство", идет поиск преступника.