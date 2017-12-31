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У девушки из Казани взломали популярную страницу в Instagram, потребовав 40 тысяч рублей

У девушки из Казани взломали популярную страницу в Instagram, потребовав 40 тысяч рублей
16+
Фото: соцсети

У 32-летней девушки из Казани неизвестный в период с 25 по 28 декабря взломал страницу ее магазина платьев в Instagram, после чего написал о громадных скидках, предложив начать переводить деньги за предзаказы. Об этом происшествии сообщается на cтранице магазина, подробности сообщил источник ProKazan.ru.

- Девочки, вчера весь день наша страница была взломана мошенниками! Это они написали про скидки и что магазин не работает и таким образом собирали заказы!... Впредь, если подобный случай повторится, не кидайтесь на непонятные скидки и не переводите деньги, пока вы не убедитесь, что это мы! - говорится в сообщении на странице магазина, опубликованном неделю назад.

Выяснилось также, что неизвестный потребовал у девушки 40 тысяч рублей, угрожая распространить личные сведения  со страницы, деньги были переведены на электронные счета. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Сейчас возбуждено дело по статье "Вымогательство", идет поиск преступника.

Денис Зарипов, 03.01.2018, 12:19
Тэги: Происшествия
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Комментарии

герцог03 января 2018, 12:37
шалава сама всех кинула 100% инфа покуражилась на празднек
Лучший комментарий
1
35
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Горожанин03 января 2018, 12:37
У 32-летней девушки...
Вы шутите?
Девушки до 20 лет.
В 32 года это уже старуха.
14
23
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эммм03 января 2018, 12:40
МОЩЕННИКАМИ - это от слова МОЩЕ/МОЩА (поставить нужное)
0
3
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Горожанин03 января 2018, 13:25
взломали? та и пуй с ней.....
ломайте день и ночь страницы - трясите деньги с этих кур и их папиков. честным трудом только геморой заработаешь в нашем гос-ве.
3
15
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Горожанин03 января 2018, 13:27
"У 32-летней девушки из Казани"
32-летняя девушка :-D
5
11
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Горожанин03 января 2018, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
У 32-летней девушки...
Вы шутите?
Девушки до 20 лет.
В 32 года это уже старуха.
Развернуть
Если это девушка , то хорошо, что только страницу сломали . А ведь могли и целку поломать.
2
13
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Горожанин03 января 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Если это девушка , то хорошо, что только страницу сломали . А ведь могли и целку поломать.
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Да там пробу ставить уже некуда.
0
6
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Горожанин03 января 2018, 15:53
А что за мода такая пошла - фоткаться в салоне машине ( естественно в дорогой иномарке ) и быть обязательно в очках. Некоторые ещё и пальцы начинают растопыривать и губы куриной Ж
0
7
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Горожанин03 января 2018, 16:59
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
1
0
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Горожанин03 января 2018, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
У 32-летней девушки...
Вы шутите?
Девушки до 20 лет.
В 32 года это уже старуха.
Развернуть
Да что ты знаешь, щщщщенок?!
2
0
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Горожанинив03 января 2018, 18:17
В 32года и девушка?
0
1
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Горожанинив03 января 2018, 18:19
Предупреждали же менты , что бы фотки не выкладывали
0
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Горожанин03 января 2018, 18:27
Чтобы такого не было надо нормальный сайт с магазином поднимать, а не барыжить через отстойники типа инсты и контактика.
0
0
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1303 января 2018, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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самый быстрый способ бросить курить это не курить просто дебилл!!
0
0
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1303 января 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
бля чувак просто спортом надо заниматься и уйдет у тебя брюхо и жир с ляшек твоих и твоей жены.
0
0
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герцог03 января 2018, 19:04
а ведь могли и лохматый сейф взломать
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