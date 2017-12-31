Сегодня в Татарстане ожидается туман

3 января, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег. В отдельных районах туман. МЧС Татарстана предупредило о тумане. Ветер южный слабый.

Максимальная температура днем по Татарстану от 0°С до –6°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от 0°С до –3°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от –3°С до –5°С.