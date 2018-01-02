В Бугульме испугались теплотрассы, которая, обрушившись, может убить людей

Житель Бугульмы испугался теплотрассы на улице Никитина, которая может рухнуть в любой момент, в результате чего могут погибнуть люди. Он опубликовал жалобу в «Народном контроле».

- Через дорогу, по которой ездят машины и ходят пешеходы, проходит теплотрассы на опорах. Опоры нарушены (согнуты, покошены и сварные швы лопнуть), теплотрасса может рухнуть на проезжающих автомобиль или пешехода. Было решение убрать теплотрассы под землю, но мероприятия не проводились, - говорится в сообщении.

На жалобу пока не отреагировало ни одно ведомство, это обращение стало одним из первых в 2018 году.