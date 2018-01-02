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В Бугульме испугались теплотрассы, которая, обрушившись, может убить людей

В Бугульме испугались теплотрассы, которая, обрушившись, может убить людей
16+
Фото: uslugi.tatar.ru

Житель Бугульмы испугался теплотрассы на улице Никитина, которая может рухнуть в любой момент, в результате чего могут погибнуть люди. Он опубликовал жалобу в «Народном контроле».

- Через дорогу, по которой ездят машины и ходят пешеходы, проходит теплотрассы на опорах. Опоры нарушены (согнуты, покошены и сварные швы лопнуть), теплотрасса может рухнуть на проезжающих автомобиль или пешехода. Было решение убрать теплотрассы под землю, но мероприятия не проводились, - говорится в сообщении.

На жалобу пока не отреагировало ни одно ведомство, это обращение стало одним из первых в 2018 году.

N. Vildanov, 03.01.2018, 00:31
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Зимородок03 января 2018, 00:50
"Было решение убрать теплотрассы под землю"

нахуа?
0
1
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Ага03 января 2018, 00:59
Пугливый пипл в Бугульме.
0
2
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Горожанин03 января 2018, 01:02
Да обрезать и заглушить
0
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