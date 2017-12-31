В Росгвардии посоветовали жителям России не публиковать фото из новогодних поездок

Россиянам советуют не публиковать в соцсетях фото о своих заграничных поездках на праздники. По данным представителей Росгвардии, это поможет избежать квартирных краж на новогодних каникулах.

- Практика показывает, что пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск, — цитирует «Интерфакс» представителя московского Управления вневедомственной охраны.

Также лучше не выкладывать снимков об антикварных вещах и дорогих ювелирных украшениях у вас дома.

В качестве мер предосторожности в Росгвардии советуют устанавливать решетки на окна, если вы живете на первом или последнем этаже. Также перед отъездом запирайте двери и форточки. Можно установить над дверью камеру, чтобы отпугнуть потенциальных воров. Важный момент — перепишите все ценности в отдельный блокнот с подробным описанием и серийными номерами. Тогда в случае ЧП правоохранители смогут их идентифицировать.

Если вас все-таки обокрали, то скорее обращайтесь в полицию — по «горячим следам» задержать преступников больше шансов.