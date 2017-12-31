В казанском парке выберут самых необычных снеговиков

В Казани 5 января в парке «Сосновая роща» пройдут соревнования за звание самого креативного скульптора. Об этом сообщается в афише ProKazan.ru.

Участникам акции вместе с друзьями предстоит придумать и слепить как можно более необычного снеговика, он может быть огромным или совсем маленьким, из шаров, кубов, цилиндров. В качестве украшений можно использовать любые вещи: бусины, пуговицы, овощи, еловые ветки, шишки, ягоды. Облик снеговика лучше продумать заранее, чтобы взять с собой все необходимое.

Начало конкурса в 14 часов.

Напомним, в новогодние праздники в Казани появилось много праздничных площадок. Мы составили подробный гид самых интересных событий, которые стоит посетить во время праздников, к тому же погода располагает к прогулкам.