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В Казани нашли повешенным парня, который перед смертью рисовал странные рисунки

В Казани нашли повешенным парня, который перед смертью рисовал странные рисунки
16+
Фото: личная страница Vk.com

В Казани в квартире по улице Дубравная вечером 28 декабря нашли мертвым 30-летнего парня, перед смертью, как сообщил источник ProKazan.ru, он рисовал странные рисунки.

- Погибший работал распространителем очков. Около 19 часов его нашел мертвым в ванной комнате его 53-летний родственник, после вызвавший врачей и полицию, - рассказали ProKazan.ru.

Увлечение странными рисунками у казанца началось за несколько дней до смерти.

Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти парня.

Денис Зарипов, 02.01.2018, 15:59
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин02 января 2018, 16:18
Что с молодежью? Девушки вешаются, с балконов прыгают, молодые люди кончают жизнь.самоубийством. Ну понятно, что сейчас капитализм, каждый сам за себя, каждый выживает как может, некоторые из за этого ''крысами '' становятся, начальству ж..пу лижут, подсиживая своего товарища. Надо думать о лучшем. Что ща рисунки, могут довести до самоповешения?
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1
29
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Горожанин02 января 2018, 16:21
Каждую неделю сообщение об очередном суициде среди молодых, что то неладное с нашей молодежью!
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Горожанин02 января 2018, 16:26
фото "странных" рисунков в студию!
10
5
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Горожанин02 января 2018, 16:47
Свихнулся походу.
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5
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Горожанин02 января 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Что с молодежью? Девушки вешаются, с балконов прыгают, молодые люди кончают жизнь.самоубийством. Ну понятно, что сейчас капитализм, каждый сам за себя, каждый выживает как может, некоторые из за этого ''крысами '' становятся, начальству ж..пу лижут, подсиживая своего товарища. Надо думать о лучшем. Что ща рисунки, могут довести до самоповешения?
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Солнца нет! Вот причина!
2
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Дед02 января 2018, 16:59
Нет уверенности в завтрашнем дне, страх перед будущем, а еще богатенькие мажорики душу терзают!
2
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ТатарчоноК02 января 2018, 17:08
С интернетом появился виртуальный мир, люди уходят в себя.
Было бы больше живого общения - могли бы уберечь друг друга.,
3
16
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Горожанин02 января 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Свихнулся походу.
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Шарики за ролики, ролики за шарики?
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Горожанин02 января 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Свихнулся походу.
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Ты, тоже рисуешь странные рисунки?
5
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Горожанин02 января 2018, 17:22
Бабок нет, будущего нет, ближайшие 5 лет будет только хуже, ибо президента уже 'выбрали'. Вот и причина
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8
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Горожанин02 января 2018, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
Солнца нет! Вот причина!
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есть солнцелики
3
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Горожанин02 января 2018, 17:33
Татарский Пикассо
7
0
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Горожанин02 января 2018, 17:34
Причем здесь рисунки, чушь какая! Из-за рисунков никто еще не вешался!
5
6
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Горожанин02 января 2018, 18:03
Во все времена вешались , стрелялись , резались , кончали жизнь самоубийство . Это было , есть и будет !
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Горожанин02 января 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь рисунки, чушь какая! Из-за рисунков никто еще не вешался!
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Не из-за странных рисунков повесился, а из-за причины, по которой эти странные рисунки стал вдруг рисовать- вполне возможно.
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Горожанин02 января 2018, 19:02
Моё предположение,СМИ надоели,слабы были у него нервы и прервал жизнь из за навязчивых мыслей.упражняйтесь.наряжайте ёлку,если даже опоздали!есть старый новый год.обязательно обойдите,детство вспомните!каток,зоопарк посетите! мухаметзянов икрам
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Неравнодушный02 января 2018, 19:28
Бездуховность , омерзительное время усиливает свои позиции, трудно людям с тонким мировоочущением , не справляются ....?!!
0
2
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Горожанин02 января 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь рисунки, чушь какая! Из-за рисунков никто еще не вешался!
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Да, заголовок наитупейший.
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Горожанин02 января 2018, 19:32
у сечина фсе заипись
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