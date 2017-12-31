В Казани нашли повешенным парня, который перед смертью рисовал странные рисунки

В Казани в квартире по улице Дубравная вечером 28 декабря нашли мертвым 30-летнего парня, перед смертью, как сообщил источник ProKazan.ru, он рисовал странные рисунки.

- Погибший работал распространителем очков. Около 19 часов его нашел мертвым в ванной комнате его 53-летний родственник, после вызвавший врачей и полицию, - рассказали ProKazan.ru.

Увлечение странными рисунками у казанца началось за несколько дней до смерти.

Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти парня.