В Казани в канун Нового года погиб житель Армении, который сходил в баню

В Казани в канун Нового года 50-летний житель Армении погиб в бане на улице 1 мая, ударившись головой о ступени. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По словам очевидцев, 30 декабря мужчина вместе с братом пошли в баню, после того, как они помылись, примерно в 23:00 они начали спускаться по центральной лестнице к фойе. Мужчина подвернул ногу и упал вниз, при этом несколько раз ударившись головой о бетонные ступени.

Врачи приехали на место спустя несколько минут, но помочь пострадавшему не смогли - он скончался практически мгновенно от серьезной черепно-мозговой травмы.

По одной из версий, погибший был пьян, поэтому и не смог на лестнице удержать равновесие.

Следственный комитет ведет проверку ЧП.