В Казани прекратили дело на парня, нашедшего в туалете кошелек бизнесмена с 65 тыс рублей

В Казани было решено прекратить уголовное дело на 30-летнего парня, который 25 декабря нашел в туалете в торговом центре "Леруа Мерлен" кошелек Louis Vuitton, принадлежащий 49-летнему директору одной из строительных фирм города. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, бизнесмен пошел в туалет, где случайно забыл свой кошелек, когда мужчина увидел, что кошелька у него с собой нет, он вернулся в туалет, но не смог его найти. В кошельке было 65 тысяч рублей.

- Было возбуждено дело по статье "Кража", 29 декабря был задержан подозреваемый безработный. По словам задержанного, он нашел в туалете кошелек, но не смог найти хозяина, забирать деньги себе он не собирался. После этого он вернул кошелек и деньги хозяину в полном размере. Уголовное дело было прекращено, - сообщили ProKazan.ru.