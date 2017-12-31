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Новые законы: что изменилось в жизни жителей России с наступлением 1 января 2018 года

Новые законы: что изменилось в жизни жителей России с наступлением 1 января 2018 года
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Фото: архив
Какие российские законы вступили в силу в первый день нового года

Начнет выплачиваться пособие на первого ребенка

Согласно закону, принятие которого инициировал Владимир Путин, при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет семья будет получать ежемесячное пособие. Платить его будут исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

Для оформления пособий родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, ежемесячное пособие, согласно новому закону, сможет получать и семья, в которой родится второй ребенок. Но это не новое пособие. Речь о том, что на второго ребенка положен материнский капитал. Новация состоит в том, что с 1 января 2018 года по желанию родителей маткапитал может выплачиваться ежемесячно. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР.

Увеличится минимальная зарплата

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 9489 руб. От размера МРОТ зависит повышение зарплат, больничных и других пособий. Закон коснется порядка 4 млн россиян.

По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, после этого повышения МРОТ составит 85% от величины прожиточного минимума.

Согласно закону, к 1 января 2019 года МРОТ должен быть доведен до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Вырастут пенсии и зарплаты других категорий граждан

Пенсии по старости увеличатся с 1 января 2018 года на 3,7%, средняя прибавка составит 500 руб. Если в 2017 году средний размер пенсий составлял 13,8 тыс. руб., то в 2018 году он увеличится до 14,3 тыс. руб. Повышенные пенсии начнут получать почти 40 млн неработающих пенсионеров. Пенсии работающих пенсионеров заморожены с 2013 года, в 2018-м индексация также не предусмотрена.

Оклады денежного содержания российских военнослужащих с 1 января 2018 года повышаются на 4%, а пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы. Эти меры затронут в общей сложности 2,6 млн человек в стране. Кроме того, к военным пенсионерам приравниваются сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Нацгвардии, противопожарной охраны и другие. Также с 1 января вступит в силу закон, дающий право правительству расширять перечень банков, через которые можно производить выплаты пенсий военным пенсионерам. До сегодняшнего дня пенсии выплачивались лишь через филиалы Сбербанка и организации федеральной почтовой связи.

Социальные пенсии начнут получать дети, от которых матери отказались в роддоме; найденные на улице; подкидыши, то есть все те, у кого при регистрации отсутствовали сведения о родителях. Таким детям вплоть до достижения 18-летнего возраста будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 руб. в месяц. В случае поступления в вуз на очное отделение пенсия будет выплачиваться вплоть до 23 лет.

На 4% вырастут месячные оклады федеральных госслужащих и дипломатических работников МИД. Численность таких работников, по данным Минтруда, на конец 2016 года составляла 500 тыс. человек. Последний раз индексация окладов госслужащих проходила в 2013 году, тогда она составила 5,5%.

Полисы ОСАГО с QR-кодом и другие новации автострахования

С 1 января 2018 года появится новая форма ОСАГО, дополненная QR-кодом в верхнем правом углу. Отсканировав его, можно будет в режиме онлайн получить подробные сведения о собственнике автомобиля; лицах, допущенных к управлению им; страховом полисе; фирме-страховщике и т.д. В Российском союзе автостраховщиков, с сайта которого и будут предоставляться эти сведения, уверены, что новая мера позволит бороться с подделками полисов ОСАГО.

Помимо этого, в 2018 году с пяти до 14 календарных дней увеличится "период охлаждения" — срок, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки.

Также с 1 января 2018 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" сможет передавать данные о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Чтобы сервис заработал, устройства "ЭРА-ГЛОНАСС" должны стоять хотя бы на одном из автомобилей, попавших в ДТП. Кроме того, автовладельцам нужно дистанционно обновить программное обеспечение на бортовых терминалах "ЭРА-ГЛОНАСС".

Увеличатся акцизы на автомобили и бензин

Меньше всего, с 43 руб. до 45 руб. за 1 л.с., возрастет ставка для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 л.с. А вот акцизы на мощные авто повысятся существеннее. Кроме того, появится новая дифференциация акцизов для мощных автомашин. Категория, к которой сейчас относятся все машины с двигателем мощностью от 150 л.с., поделится сразу на несколько категорий. Производителям автомобилей мощностью 200–299 л.с. нужно будет платить 925 руб. за 1 л.с.; мощностью 300–399 л.с. — 965 руб.; 400–499 л.с. — 1084 руб. и, наконец, при мощности свыше 500 л.с. — 1302 руб. за 1 л.с.

Вырастут акцизы на дизельное топливо и бензин — на 50 коп. за 1 л.

Запретят производство и продажу алкогольных энергетиков

С 1 января в России запретили производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Исключение — производство такой продукции для экспорта.

Число отказов в получении "дальневосточного гектара" сократится

Вступает в действие запрет на распоряжение земельными участками, по которым не определено местоположение границ. Кроме того, всем собственникам земельных участков необходимо пройти процедуру оформления в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Владельцы земельных наделов, которые своевременно не сделают межевание, лишатся возможности продавать или дарить свои участки. Отсутствие межевания или регистрации участка в ЕГРП может стать основанием для того, чтобы суд признал его "ничейным". В таком случае распоряжаться участком смогут местные органы власти.

Этот законопроект может иметь большие последствия для программы "дальневосточного гектара". Это позволит избежать ситуаций, когда желающие получить земельный участок через автоматизированную систему "НаДальнийВосток.рф" выбирали гектар на уже занятых кем-то, но не внесенных в реестр землях, что служило поводом для отказа.

Исчезнет анонимность при использовании мессенджеров

Специальный закон, принятый Госдумой в середине 2017 года, запретит мессенджерам работать с неидентифицированными пользователями. В случае невыполнения требований закона мессенджер может быть заблокирован. Идентификация будет осуществляться при помощи абонентского номера на основании соответствующего договора между мессенджером и оператором связи.

Де-факто большинство мессенджеров уже используют абонентский номер при идентификации абонента, и от него не потребуется каких-либо дополнительных действий при вступлении закона в силу.

Одновременно вступает в силу закон, который запрещает использовать технологии доступа к заблокированным сайтам, а также будет введена уголовная ответственность за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, ОПК и других стратегически важных отраслей.

Врачи смогут лечить нас удаленно

Вступает в силу закон, предусматривающий оказание медпомощи посредством дистанционных консилиумов медиков между собой и консультаций пациента врачом, включая дистанционный мониторинг состояния здоровья больного.

В то же время в документе указано, что дистанционная консультация больного его лечащим врачом возможна, только если первичный прием и осмотр пациента врач уже провел очно.

Кроме того, планируется, что через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать персональную медицинскую информацию, делать выписки из истории болезни, самостоятельно отслеживать статус медицинских тестов и многое другое. Реализация закона потребует подключения всех медицинских учреждений к интернету и к Единой государственной информационной системе.

Расширится перечень жизненно необходимых лекарств

Утвержденный правительством список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 60 лекарствами и восемью лекарственными формами для уже имеющихся в ЖНВЛП. Для льготных категорий граждан в перечень дополнительно внесено 25 лекарств и две новые лекарственные формы. Список дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями пополнился тремя препаратами.

N. Vildanov, 02.01.2018, 10:09
Тэги: Политика
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Комментарии

534545402 января 2018, 12:32
"Одновременно вступает в силу закон, который запрещает использовать технологии доступа к заблокированным сайтам" Юзаешь анонимайзеры - в тюрьму, юзаешь VPN - в тюрьму, юзаешь ТОР - в тюрьму. Просто ЖЕСТЬ %-8!!!
Как и обычно скинули ответственность на пользователей. :-)
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Горожанин02 января 2018, 12:40
А что не озвучивают про повышения с 1 июня 2018 г.на ЖКХ.и т.д. На словах и цифрах повышение ага плохо деле нае.. ловка перед выборами. Все остается по прежнему просто цифры поменяются в большую сторону, инфляция. Только в процентном отношении,. людям поменьше И про пособия на ребенка, почему не озвучивают что их.будут получать те родители, которые имеют доход.на душу, меньше 13 тысяч.рублей в месяц?
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7
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Горожанин02 января 2018, 15:08
Одно ясно, обескровленное (ограбленное) Государство и его народ! Долой эту власть из России!
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10
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Горожанин02 января 2018, 15:22
Пенсионеров опять нае.. ли.с мнимым ''повышением '' пенсий. За лохов население держат.2 млн.рублей получает Набиуллина и средняя закопата по Татарстану в 32 тысяч рублей, где логика в распределение средств за труд?
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5
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Горожанин02 января 2018, 18:39
На еду , одежду , лекарства, сан. средств- остается 3,5 т,р . на 1 месяц , после выплаты Ж К Х , телефон , газ . Прошу в помощи чиновников на распределен моих 3 , 5 т.р на 1 день , как и на что можно растратить , чтобы не сдохнуть с голода ,. Старик , очень старый .
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