В Татарстане ожидается сильный туман

Сегодня, 2 января, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром в большинстве районов снег, днем местами небольшой. В некоторых районах РТ возможен туман. Ветер южный слабый. На дорогах гололедица, местами сильная.

Минимальная температура воздуха ночью от –3 до –8, при прояснениях до –12°С. Максимальная температура днем по Татарстану от –1°С до –6°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от –3°С до –5°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от –1°С до –5°С.