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Эксклюзив ProKazan.ru: Нападение мужчины с пистолетом на магазин попало на видео

Эксклюзив ProKazan.ru: Нападение мужчины с пистолетом на магазин попало на видео
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Фото: кадр видео инцидента

В распоряжении ProKazan.ru появилось видеозапись совершенного разбоя в казанском магазине «Магнит».

Как видно на кадрах, мужчина в капюшоне и с медицинской маской на лице спокойно зашел в магазин, приставил к девушке-кассиру пистолет и заставил открыть кассу. После того, как он забрал выручку, он спокойно удалился.

Напомним, что подозреваемый в разбое задержан, им оказался 26-летний местный житель. Ограбления магазинов он объяснил нехваткой денег. Всего было ограблено три торговых точки. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Плешкова, 01.01.2018, 20:43

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Комментарии

Герцог01 января 2018, 21:24
вот до чего либероиды страну довели а все хотят майдан как на украине и навального жулика пиарят
7
6
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Горожанин01 января 2018, 21:28
В ответ на комментарий пользователя
вот до чего либероиды страну довели а все хотят майдан как на украине и навального жулика пиарят
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Верно, при Путине такого не было!
2
5
Согласны с автором?
Герцог01 января 2018, 21:31
В ответ на комментарий пользователя
Верно, при Путине такого не было!
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все равно альтернатив нет либо Путин либо развал страны как на украине
9
6
Согласны с автором?
Андро01 января 2018, 21:42
Что то бред какой то... на постанову похоже.
3
0
Согласны с автором?
ТатарчоноК01 января 2018, 21:50
Мечтаю, чтобы у Фемиды слетела повязка и вместо весов оказался меч..
2
3
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
все равно альтернатив нет либо Путин либо развал страны как на украине
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Боишься розыгрыш спортлото с приходом другого отменят ?
2
2
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 21:57
В ответ на комментарий пользователя
все равно альтернатив нет либо Путин либо развал страны как на украине
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Когда Путин умрет , мы все тоже умрем ?
4
3
Согласны с автором?
Герцог01 января 2018, 22:12
В ответ на комментарий пользователя
Когда Путин умрет , мы все тоже умрем ?
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он здоров и еще срока 2 стране послужит
1
3
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Горожанин01 января 2018, 22:25
Это типичный глупый неудачник, у которого интеллект полностью отсутствует, и тому доказательство, что он так быстро попался.
0
4
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Горожанин01 января 2018, 22:34
не поймают, вроде грамотно все сделал
3
0
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ТатарчоноК01 января 2018, 22:35
Главное, родители девушек-кассиров спокойны..
1
1
Согласны с автором?
Горожанин02 января 2018, 00:22
Файзерием кайнча,тимершаех дие,тимшык хайруза майлае
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 января 2018, 00:25
В ответ на комментарий пользователя
Когда Путин умрет , мы все тоже умрем ?
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Конец света говорят наступит
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 января 2018, 00:25
Вы его телосложение смотрите,он в перчатки?весь в черном,но он может быть чупленьким рыжим парнем!мухаметзянов икрам
1
0
Согласны с автором?
Горожанин02 января 2018, 00:38
Суда йөз арга
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 января 2018, 00:45
В ответ на комментарий пользователя
Вы его телосложение смотрите,он в перчатки?весь в черном,но он может быть чупленьким рыжим парнем!мухаметзянов икрам
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поймали его, придурок, успокойся
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 января 2018, 04:34
В ответ на комментарий пользователя
он здоров и еще срока 2 стране послужит
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Его уже давно закопали. Глаза разуй, вместо него тебе клоунов показывают.
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