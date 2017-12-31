Эксклюзив ProKazan.ru: Нападение мужчины с пистолетом на магазин попало на видео

В распоряжении ProKazan.ru появилось видеозапись совершенного разбоя в казанском магазине «Магнит».

Как видно на кадрах, мужчина в капюшоне и с медицинской маской на лице спокойно зашел в магазин, приставил к девушке-кассиру пистолет и заставил открыть кассу. После того, как он забрал выручку, он спокойно удалился.

Напомним, что подозреваемый в разбое задержан, им оказался 26-летний местный житель. Ограбления магазинов он объяснил нехваткой денег. Всего было ограблено три торговых точки. Возбуждено уголовное дело.