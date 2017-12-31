В новогоднюю ночь татарстанский музыкант пытался покончить с собой в прямом эфире

Причинами поступка стали нехватка денег и проблемы со здоровьем

В Новогоднюю ночь в прямом эфире пытался покончить жизнь самоубийством известный в Бавлах певец и музыкант Айрат Г., проживающих в Тетюшах. Артиста спасли, вовремя заглянув в квартиру.

Перед тем, как совершить попытку самоубийства, Айрат Гайнуллин вышел в прямой эфир. Причины своего поступка он назвал две: это проблемы со здоровьем и нехватка денег.

- Вещи, песни, которые вы любите - песни, обходятся мне очень дорого. Мне приходится голодать, приходится не покупать себе какие-то вещи, не покупать препараты, которые мне нужны, лекарства обходится очень дорого. Кто-нибудь пробовал прожить на 6 тысяч рублей в месяц? Покупать себе еду, одежду, не напрягать других людей?



Я устал, я так устал, ребята, бороться с этим миром. Как пробиться через коррумпированную власть? Пройти через бюрократические преграды? Я устал пить (таблетки), делать уколы. Я потерял ногу, потерял глаз и еще много чего. Я устал от боли. Не могу спать ночами. И в этом состоянии пытаясь пробиться к творческой сцене, не могу этого сделать.

Сообщается, что музыканта спасли, сейчас он находится в больнице. На данный момент видеозапись удалена.