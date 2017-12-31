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В новогоднюю ночь татарстанский музыкант пытался покончить с собой в прямом эфире

В новогоднюю ночь татарстанский музыкант пытался покончить с собой в прямом эфире
16+
Фото: кадр видео
Причинами поступка стали нехватка денег и проблемы со здоровьем

В Новогоднюю ночь в прямом эфире пытался покончить жизнь самоубийством известный в Бавлах певец и музыкант Айрат Г., проживающих в Тетюшах. Артиста спасли, вовремя заглянув в квартиру.

Перед тем, как совершить попытку самоубийства, Айрат Гайнуллин вышел в прямой эфир. Причины своего поступка он назвал две: это проблемы со здоровьем и нехватка денег.

- Вещи, песни, которые вы любите - песни, обходятся мне очень дорого. Мне приходится голодать, приходится не покупать себе какие-то вещи, не покупать препараты, которые мне нужны, лекарства обходится очень дорого. Кто-нибудь пробовал прожить на 6 тысяч рублей в месяц? Покупать себе еду, одежду, не напрягать других людей?

Я устал, я так устал, ребята, бороться с этим миром. Как пробиться через коррумпированную власть? Пройти через бюрократические преграды? Я устал пить (таблетки), делать уколы. Я потерял ногу, потерял глаз и еще много  чего.  Я устал от боли. Не могу спать ночами. И в этом состоянии пытаясь пробиться к творческой сцене, не могу этого сделать.

Сообщается, что музыканта спасли, сейчас он находится в больнице. На данный момент видеозапись удалена.

Ольга Плешкова, 01.01.2018, 13:54
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин01 января 2018, 14:04
Работягам, работающим на ''заводах, фабриках '', на владельцев ''зааодов, пароходов '' тоже не легко. За тяжелый труд платят копейки. Не все воспитаны воровать.
Лучший комментарий
10
48
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"""01 января 2018, 14:11
Самоубийство грех..каждый может оказаться на грани этого...сил Всем - идти дальше.
8
21
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Аноним01 января 2018, 14:34
Да, он может быть и рад идти работать, но он инвалид, у него нет ноги и глаза.
2
12
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Андрей01 января 2018, 14:36
Мне кажется, или...
10
1
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Горожанин01 января 2018, 14:48
Надо изначально понимать искусство даже в самом настоящем смысле никогда не было и не будет способом заработка. Очень редко за счет громкого имени . Но тут заслуга не искусства а имени ибо за громким именем может искусства и не быть. Он ведь не родился инвалидом. Мог работать по какой то специальности. Да что там даже охранником. И то не будет 6 тыщ. Я уж молчу про подработки. Поэтому уж простите, пожалеть не могу. Певцов много и все считают себя уникальными и великими. Пенсионеры работают на нескольких работах, женщины с детьми. А тут понимаешь ли не оценили талант.
7
15
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Горожанин01 января 2018, 14:59
Основная часть Татарстана живет на 7-8 тыс. и ничего не жалуются, а тут разнылся иди работать бездарь
18
11
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Горожанин01 января 2018, 15:06
Вот средняя зарплата же нормальная: 2 млн Силуанова и 6 тыс Гайнуллина- этого хватает на жизнь и лекарства. Все ок! Живи и не туди, друг. Держись!
3
9
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Аноним01 января 2018, 15:06
Я не защищаю этого человека, но попробуйте найти работу в маленьком городке, там даже здоровому не найти, а не то чтобы без зрения и ног. А инвалидом он является с детства. И я смотрел это видео, там он про власть не много не так сказал, он просил местную администрацию предоставить работу, обучать молодежь музыке. А ему от ворот поворот давали
2
14
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Горожанин01 января 2018, 15:08
Ты , козел ком. 14. 59 ! Когда будешь в подобном состоянии , поймёшь !самое тяжелое в ЕГО состояние - это боли , тяжелая болезнь . , НЕ хватка денег на необходимые лекарства . АЙРАТ , твоя смерть будет сильнее бить по твоим родителям , близким . Подумай о них и борись , терпи . Дедулька .
4
10
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Горожанин01 января 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Ты , козел ком. 14. 59 ! Когда будешь в подобном состоянии , поймёшь !самое тяжелое в ЕГО состояние - это боли , тяжелая болезнь . , НЕ хватка денег на необходимые лекарства . АЙРАТ , твоя смерть будет сильнее бить по твоим родителям , близким . Подумай о них и борись , терпи . Дедулька .
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Гугл не знает этого человека. И люди тоже не знают его и подробности его ситуации. Вот и делают выводы по статье. А тут по смыслу и получается, что стал он инвалидом из-за нехватки средств.
7
5
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Горожанин01 января 2018, 15:30
не делайте скоропалительных выводов.ну а молодые ,здоровые. успешные знайте. старость и немошь не за горами.раз и старость вот она.
2
11
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Горожанин01 января 2018, 15:37
Я живу на 6600 в месяц и никогда даже мыслей таких не было. Слабак этот очкарик.А проблем у меня тоже хватает. Да и у каждого свои проблемы, и каждый свои проблемы ставит превыше других. Так что он слабак. Попал под естественный отбор.
11
7
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Горожанин01 января 2018, 15:42
Айрат, дорогой, живи пожалуйста! Я тоже инвалид, диабет и онкология, но очень, очень хочу жить! Хотя порой совсем не хватает денег, но я радуюсь, тому что жива, что дышу, что встретила еще одно утро, что пью пью свой чай.Положительный настрой это главное! Друзья, давайте кинем клич и соберем ему пусть по 50 рублей, нас много , а ему будет существенная помощь!
4
9
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Горожанин01 января 2018, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Я живу на 6600 в месяц и никогда даже мыслей таких не было. Слабак этот очкарик.А проблем у меня тоже хватает. Да и у каждого свои проблемы, и каждый свои проблемы ставит превыше других. Так что он слабак. Попал под естественный отбор.
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У тебя тоже глаза и ноги нет, дружок ? Если б ты жил на 6 тысяч в месяц , так бы не выеб*ывался тут. Человек отчаялся , потому что зае*ался! Суицид это не выход конечно, но все же жаль многих людей которые еле сводят концы с концами. Учитывая что коммуналка в однокомнатных квартирах в деревнях около 1500-2000 стоит , то как жить на оставшиеся 4 тысчи?
4
8
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Горожанин01 января 2018, 15:52
Чтобы работать дальше Айрату нужно выйти из этого состояния.Рекомендую ему обратиться к хорошему психотерапевт.
8
2
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Горожанин01 января 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
Основная часть Татарстана живет на 7-8 тыс. и ничего не жалуются, а тут разнылся иди работать бездарь
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Не живут, а выживают, то есть доживают свою бессмысленную, никчемучную жизнь!!!
0
16
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Горожанин01 января 2018, 16:03
АЙРАТ ! Очень много сильно больных людей , с невыносимой болью , которых все кинули : врачи - вомпиры , которые выкачивают последние копейки . Мы через Всё это прошли с самыми близкими через ад , но все боролись до последнего дыхания . Сейчас время такое : борись сам , не надейся на других. В самые тяжелое время в больницах , столько подлости за всю жизнь не встретил . Сейчас спасают только деньги , если мало дашь - не подайдут .Весь этот АД не напишешь , у кого были смертельно больные , и мало денег , только те поймут.
2
10
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Горожанин01 января 2018, 16:14
Нам говорят: надо жить. А ЗАЧЕМ, ОБЪЯСНИЛ БЫ КТО?!
1
10
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Горожанин01 января 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
Основная часть Татарстана живет на 7-8 тыс. и ничего не жалуются, а тут разнылся иди работать бездарь
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Вот кули ты знаешь? Сколько людей, столько и разного восприятия на мир. Ситуации еще бывают безвыходные и не все.могут найти выход.,особенно если нет того, кто может правильно подсказать, совет дать.Человек может не в силах, из за здоровья. Здоровье может подвести человека, сделать шаг для благополучия. А в нашей стране, после 26 лет правления неудачников по жизни, все человеческое исчезло.
1
8
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Горожанин01 января 2018, 16:21
Ничего страшного,всегда есть второй шанс.Удачи братишка
2
6
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Ирина01 января 2018, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Вот кули ты знаешь? Сколько людей, столько и разного восприятия на мир. Ситуации еще бывают безвыходные и не все.могут найти выход.,особенно если нет того, кто может правильно подсказать, совет дать.Человек может не в силах, из за здоровья. Здоровье может подвести человека, сделать шаг для благополучия. А в нашей стране, после 26 лет правления неудачников по жизни, все человеческое исчезло.
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Как все верно сказано.
0
2
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Горожанин01 января 2018, 16:27
Всё напоказ. Если бы хотел,то тихонько бы молча повесился. Сейчас счёт откроет,соберёт денег и будет дальше петь.
7
3
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Горожанин01 января 2018, 16:29
У меня вот тоже проблема ребят.Драйвера не ставятся на GTX1080ti никак.Может подскажете как быть?
4
3
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American01 января 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
Не живут, а выживают, то есть доживают свою бессмысленную, никчемучную жизнь!!!
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И правильно, если никчемные и бессмысленные - зачем государству на них тратить деньги? Есть и получше - медведи, рыси, волки, лоси, олени - симпатий в 100 раз больше, живут вообще без зарплаты, и не жужжат!
6
2
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Что за х01 января 2018, 16:35
В тетюшах больше не заработаешь.
0
3
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"""01 января 2018, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
Нам говорят: надо жить. А ЗАЧЕМ, ОБЪЯСНИЛ БЫ КТО?!
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Верный вопрос ДЛЯ ЧЕГО!?
Никто незнает, по той же причине-ЗАЧЕМ родились)
Всем "чертям назло" наверно...8-*
0
5
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Герцог01 января 2018, 16:44
Себя хотел убить об стену
Но сел он резко на измену
К нему тотчас пришли домой
И отобрали стекломой
2
1
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Горожансто01 января 2018, 16:55
Вот спасли такого дауна и вопрос - зачем ? Он же критин , это очевидно
6
2
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Горожанин01 января 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
Ты , козел ком. 14. 59 ! Когда будешь в подобном состоянии , поймёшь !самое тяжелое в ЕГО состояние - это боли , тяжелая болезнь . , НЕ хватка денег на необходимые лекарства . АЙРАТ , твоя смерть будет сильнее бить по твоим родителям , близким . Подумай о них и борись , терпи . Дедулька .
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это мой ком в 14.59 и я еще раз повторяю про то, что он бездарь и лентяй, и свою слабость уйти из жизни показывал в прямом эфире, который могли посмотреть тысячи детей, не мог где нибудь в ванной в тихушку удавиться
4
5
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American01 января 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Верный вопрос ДЛЯ ЧЕГО!?
Никто незнает, по той же причине-ЗАЧЕМ родились)
Всем "чертям назло" наверно...8-*
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Назло империализму, США. Чтобы американцам не казалась жизнь совсем уж раем. Больше жить у российского населения причин никаких нет.
1
3
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Горожанин01 января 2018, 17:19
Второй шанс борьбы ? за выживание?
0
2
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Шурале01 января 2018, 17:25
А пожалеть просто пацана ЖЕСТЬ ?!!
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Горожанин01 января 2018, 17:35
Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Новым годом жителей Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
"Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина", — сказал Порошенко во время новогоднего обращения.
В ответ крымчане горячо поблагодарили Порошенко за поздравление и попросили передать для него песню со словами "Если у Вас нету Крыма, то Вам его не потерять".
0
2
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Горожанин01 января 2018, 17:50
Габдулла Тукай музее бар. ул бер тапкыр гына татар дип санала алмый, ул бар, ул бер, ул бер вакыт өчен, ул бар.кил, күп еллар элек монда кыр бар дип әйтер Лариса Масенко
3
0
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Горожанин01 января 2018, 18:09
Студень ике капчык баранге
0
0
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Горожанин01 января 2018, 18:14
Любой человек может заболеть и в одночасье потерять здоровье. Я понимаю, что никто никому не должен.Но нужно быть милосердным, надо жалеть и помогать всем кому хуже чем тебе, в то числе и животным, а не жить сытым и самодовольным, потому что мы же люди!
0
1
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Горожанин01 января 2018, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
Любой человек может заболеть и в одночасье потерять здоровье. Я понимаю, что никто никому не должен.Но нужно быть милосердным, надо жалеть и помогать всем кому хуже чем тебе, в то числе и животным, а не жить сытым и самодовольным, потому что мы же люди!
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Запомни мальчик.Никогда никого не жалей
1
0
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горожанин01 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Запомни мальчик.Никогда никого не жалей
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Ну и ты в свою очередь запомни-недоросль-никогда и ни от кого не жди сочуствия и помощи.
0
0
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Горожанин01 января 2018, 19:00
С 1.01. 18 г пенсии увеличиваются на 3,6 % . З/п чиновников на 4% .
0
0
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Горожанин01 января 2018, 19:02
Ну, заживем с 1.01.18 г. , пенсионер.
0
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Горожанин01 января 2018, 19:03
Многим нужен доктор - смерть . Мне тоже .
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