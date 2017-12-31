Снежно и тепло: синоптики дали прогноз погоды на 2018-й год

Синоптики дали прогноза погоды на 2018 год. Как рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд корреспонденту «Российской газеты», климат продолжит теплеть.

Как пояснил Вильфанд, январь ожидается теплым, наиболее теплой погода окажется в западной половине Европейской территории России. Регионы, расположенные на Европейской части, будут страдать от обильных снегопадов.

По словам директора Гидрометцентра, наступивший 2018-й год может занять свое место в рейтинге самых теплых лет. Все это говорит, что в ближайшие сто лет общая температура воздуха на земле будет расти вверх.