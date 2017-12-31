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Снежно и тепло: синоптики дали прогноз погоды на 2018-й год

Снежно и тепло: синоптики дали прогноз погоды на 2018-й год
16+
Фото: Ольги Плешковой

Синоптики дали прогноза погоды на 2018 год. Как рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд корреспонденту «Российской газеты», климат продолжит теплеть.

Как пояснил Вильфанд, январь ожидается теплым, наиболее теплой погода окажется в западной половине Европейской территории России. Регионы, расположенные на Европейской части, будут страдать от обильных снегопадов.

По словам директора Гидрометцентра, наступивший 2018-й год может занять свое место в рейтинге самых теплых лет. Все это говорит, что в ближайшие сто лет общая температура воздуха на земле будет расти вверх.

Ольга Плешкова, 01.01.2018, 13:57
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин01 января 2018, 14:01
Тфу на вас! Предсказатели хреновы, дармоеды! Да ни хрена вы не можете ничего угадать про погоду
3
11
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Горожанин01 января 2018, 14:10
Ничего, зима своё возьмёт. Главное еще два месяца и март :-P А там и апрель.-весенняя капель.и день длиннее.... И цены вверх поползут... и народ.нищать будет. Если мистер Пу, выборы выиграет.8'-(
5
12
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Горожанин01 января 2018, 14:12
Не устали ныть все время.идите работать.нищенствовать не будете.
11
4
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Нечто01 января 2018, 14:29
Автор фотографии:Ольги Плешковой. Ппц
0
3
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Горожанин01 января 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Не устали ныть все время.идите работать.нищенствовать не будете.
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У меня все хорошо, пью.вискарь, ем чёрную икру. Мне за народ.,работяг и, пенсионеров и державу обидно. А вы, чёрствое существо. Как премьер, только и знаете говорить -''хватит ныть, хватит ныть.. '', ''хотите денег идите в бизнес ''. Дырявый карман вам в этом году, тьфу на вас. :-D
5
8
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ага01 января 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Автор фотографии:Ольги Плешковой. Ппц
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Ну пральна, он, автор, он её.Чего не понятно, автор фотографии принадлежит Плешковой.
1
4
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ага01 января 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
У меня все хорошо, пью.вискарь, ем чёрную икру. Мне за народ.,работяг и, пенсионеров и державу обидно. А вы, чёрствое существо. Как премьер, только и знаете говорить -''хватит ныть, хватит ныть.. '', ''хотите денег идите в бизнес ''. Дырявый карман вам в этом году, тьфу на вас. :-D
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Пральна. Черствым людям - в год собаки, собачья жизнь. Собаки бегают по улицам и думают только о.себе.
0
4
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Горожанин01 января 2018, 14:58
Тепло это хорошо. А снежно...хорошо мэру.
1
1
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Горожанин01 января 2018, 15:27
Снежный июнь это грустно
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 января 2018, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
Ничего, зима своё возьмёт. Главное еще два месяца и март :-P А там и апрель.-весенняя капель.и день длиннее.... И цены вверх поползут... и народ.нищать будет. Если мистер Пу, выборы выиграет.8'-(
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Нада кароч ривалюцею делать тогда мы кароч зажевем кароч ! Мы кароч тутвласть !!!! Пагода плахая иза крававава рижима кароче !!!
1
2
Согласны с автором?
мин рус01 января 2018, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Нада кароч ривалюцею делать тогда мы кароч зажевем кароч ! Мы кароч тутвласть !!!! Пагода плахая иза крававава рижима кароче !!!
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тэк знэщит, никаких знэщит революсый там
0
0
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Горожанин01 января 2018, 16:43
Боже мой и эти люди, хотят жить хорошо. Похоже нынешние правители это кара, таким людям. ''Кароч, революсий знащет так дилать нада ''.
1
2
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Горожанин01 января 2018, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Нада кароч ривалюцею делать тогда мы кароч зажевем кароч ! Мы кароч тутвласть !!!! Пагода плахая иза крававава рижима кароче !!!
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Олень, беги в лес скорей! Там егерь соли вам насыпал! :-D
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