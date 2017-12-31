Перед Новым годом пять российских аэропортов эвакуировали из-за ложных минирований

31 декабря в России продолжилась волна ложных сообщений о минировании. В пяти российских аэропортах были эвакуированы персонал и пассажиры.

Первым под раздачу попал аэропорт Кемерова, там был задержан один рейс Кемерово - Москва. Далее был эвакуирован аэропорт Магадана. Затем сообщении о минировании оставили в аэропорту Волгограда. Четвертым в списке оказался Саратов Центральный, туда анонимный звонок поступил в 18.08. Чуть позже, в 18.35 аноним позвонил в Казанский аэропорт. В 19.50 работа воздушной гавани была полностью возобновлена.

Нигде взрывыные устройства обнаружены не были.