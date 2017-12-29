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В России введен обязательный раздельный сбор мусора

В России введен обязательный раздельный сбор мусора
16+
Фото: ProKazan

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о раздельном сборе отходов. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, теперь регионы должны согласовывать с жителями места размещения полигонов ТБО, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Документ дает определение «сбор отходов», «накопление отходов» и «отходы от использования товаров».

Напомним, что Год назад правительство России утвердило проект строительства пяти мусоросжигательных заводов на территории страны. Четыре из них должны построить в Московской области, один — в Казани. Портал ProKazan.ru разбирался, готова ли Казань к новым методам переработки мусора. Как объяснил депутат Казгордумы Марат Бикмуллин, ожидать раздельный сбор по всему городу стоит не сразу, пока исполком занимается привлечением бизнесменов, которые должны поставить во дворы контейнеры. Раздельно собранный мусор предприниматели будут продавать. Это никак не повлияет на счета в квитанциях, поскольку собранный мусор все равно нуждается в дополнительной рассортировке. Как именно будет контролироваться сбор, пока неясно.

Ольга Плешкова, 01.01.2018, 01:42
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин01 января 2018, 02:13
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М01 января 2018, 02:16
В ответ на комментарий пользователя
СНОВЫМ ГОДОМ ГРАЖДАНЕ БОМЖИ.
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Герцог01 января 2018, 02:30
Спешу донести до вас лохов сразу после бокала шампанского что мне пoxyй на эту новость
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Горожанин01 января 2018, 02:35
С празником алкаши еб.аные.... ура...
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Горожанин01 января 2018, 02:44
Идите все нах. спать , дармоеды е...ные
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Горожанин01 января 2018, 03:15
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Руский01 января 2018, 03:38
Щас нажрусь уменя празник былять
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Днат01 января 2018, 03:43
Жители это и есть мусор сним надо бороться
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Горожанин01 января 2018, 03:43
В скандинавских и в Мурманскх области давно уже так.
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Горожанин01 января 2018, 04:44
Меня порадовала эта новость.Хоть какие то проблески цивилизованной утилизации человеческих отходов.Пластик,стекло всегда можно вторично.Рука не поднимается чистые бутылки с грязью смешать.И сжигать нечего будет.
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Горожанин01 января 2018, 04:45
Каждую вещь можно вторично пристроить.
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Горожанин01 января 2018, 04:48
Китайскую обувь,изделия из пластика отправлять обратно в Китай .Слишком много химии на планете скапливается .Пусть обратно перерабатывают.У них тоже все засрано.
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Горожанин01 января 2018, 04:53
Я тоже за.
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