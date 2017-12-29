В России введен обязательный раздельный сбор мусора

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о раздельном сборе отходов. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, теперь регионы должны согласовывать с жителями места размещения полигонов ТБО, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Документ дает определение «сбор отходов», «накопление отходов» и «отходы от использования товаров».

Напомним, что Год назад правительство России утвердило проект строительства пяти мусоросжигательных заводов на территории страны. Четыре из них должны построить в Московской области, один — в Казани. Портал ProKazan.ru разбирался, готова ли Казань к новым методам переработки мусора. Как объяснил депутат Казгордумы Марат Бикмуллин, ожидать раздельный сбор по всему городу стоит не сразу, пока исполком занимается привлечением бизнесменов, которые должны поставить во дворы контейнеры. Раздельно собранный мусор предприниматели будут продавать. Это никак не повлияет на счета в квитанциях, поскольку собранный мусор все равно нуждается в дополнительной рассортировке. Как именно будет контролироваться сбор, пока неясно.