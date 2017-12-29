В Татарстане двое рыбаков заживо сгорели во время рыбалки

31 декабря в три часа дня в Мамадышском районе очевидцы обнаружили обгоревшую палатку, внутри которой находились тела двоих мужчих, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло вблизи населенного пункта Вандовка. Когда на место происшествия прибыл начальник ПСЧ-163 подполковник внутренней службы Анатолий Кондовой, он обнаружил в 50 метрах от острова Голодный два обгоревших тела внутри палатки.

По рассказам очевидца, два его товарища 30 декабря отправились на рыбалку на остров Голодный. На следующий день он пытался дозвониться до них, но безспешно. Тогда мужчина поехал на остров и обнаружил там обгоревшую палатку.

Это летняя палатка размером 2х2 метра. Для обогрева использовалась газовая горелка с 5- тилитровым баллоном пропана. Скорее всего, мужчины спали внутри, когда произошел пожар.