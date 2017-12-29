Смертельное ДТП в Башкирии: двое жителей Татарстана погибли от столкновения с грузовиком

Ранним утром 30 декабря на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Башкирии произошло столкновение двух автомашин. В результате ДТП погибли двое жителей Татарстана, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Как выяснили следователи, житель татарстанской деревушки Тат-Кандыз двигался на автомобиле "ВАЗ-21074" со стороны Уфы в направлении Самары. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "FUSO Canter".

Сила удара была такой, что отечественное авто превратилось в груду металла. Водитель "семерки" получил телесные повреждения и был госпитализирован. Двое его пассажиров — жители Бавлинского района Республики Татарстан скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель второй автомашины не пострадал.