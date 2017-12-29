В новогоднюю ночь в казанских парках устроят «охоту» за любителями запускать салюты

Инспекторы Госпожнадзора и сотрудники полиции продолжают рейды с целью выявления незаконного использования пиротехники. В новогоднюю ночь 31 декабря в Татарстане запланировано 57 рейдов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Накануне пожарные и сотрудники полиции отдела полиции «Восход» Казани прошлись по парку имени Урицкого в Московском районе Казани, не давая горожанам запускать незаконные фейерверки, который могут грозить серьезной опасностью отдыхающим.

Однако, по сравнению с предыдущими новогодними гуляньями, желающих встретить праздник салютом, тем более в запрещённых для этого местах, не нашлось. Многие жители откровенно считают запуск фейерверков и прочей пиротехники опасным для здоровья.

Напомним, запускать любительские фейерверки в Казани можно лишь на четырех городских площадках, расположенных в разных районах города: в Советском районе пиротехникой можно будет воспользоваться на территории перед Международным конно-спортивным комплексом “Казань”, в Приволжском районе – на территории Березовой рощи; в Кировском районе – на территории Кировской дамбы; в Ново-Савиновском районе – на территории парка Победы.