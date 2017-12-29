Под новый год в Казани на улице Тукая сгорело заброшенное здание

Ранним утром 31 декабря в Казани вспыхнул пожар в одном из зданий на улице Тукая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидцы позвонили на единый номер вызова спецслужб "112" раздался в половине шестого утра. На место происшествия отправили 14 человек и 4 машины, в том числе два пожарных расчета от МЧС России.

Когда спасатели прибыли на пожар, выяснилось, что горит неэксплуатируемое здание. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Через 10 минут после получения сообщения о возгорании удалось локализовать пожар, а спустя еще 15 минут - полностью его потушить.

Пострадавших нет, а причины возникновения пожара сейчас выясняются. Возможно, что кто-то пытался согреться внутри и развел костер.

Тем временем, спасатели в очередной раз призывают казанцев быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, особенно в новогоднюю ночь.