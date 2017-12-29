Ильсур Метшин поздравил казанцев и пообещал в новом году засыпать самосыровскую свалку

Мэр Казани поздравил жителей столицы Татарстана с Новым годом

Ильсур Метшин поздравил жителей Казани с Новым годом и пожелал им счастья и благополучия.

«Дорогие казанцы! Приближается долгожданный и любимый праздник Новый год. Наполненный светом семейного очага, он дарит веру в лучшее и побуждает подвести главные итоги уходящего года.

За последние годы мы реализовали множество мегапроектов: от суперсовременных спортивных комплексов до высокотехнологичных медицинских центров. А теперь пришло время поставить в приоритет наши дороги, дворы, поликлиники. В уходящем году мы активно ремонтировали наши центральные улицы и внутриквартальные проезды, приведя в порядок в 2 раза больше, чем годом ранее. Наводили порядок в наших дворах и теперь, за шесть последних лет, отремонтировано больше половины казанских дворов. Капитально отремонтировали все городские поликлиники. Занялись нашими старейшими домами культуры. Открыли две новых школы.

Продолжается программа капремонта, благодаря которой привели в порядок множество домов, но еще больше планируем в наступающем году. За десять лет действия программы мы отремонтировали практически половину жилого фонда Казани. Наконец, в уходящем году стартовали проекты, о которых мы мечтали не одно десятилетие! Начали сложную работу по спасению Лебяжьих озер, восстановив два озера и не дав исчезнуть третьему. Благодаря инвестиционной программе в трех районах города опять возможно новое строительство. Лишь в памяти останется Самосыровский полигон, который в наступившем году превратится в большой зеленый холм.

Все происходящие изменения делают нашу с вами любимую Казань еще более комфортным городом и служат одной цели: улучшению качества жизни людей. Уверен, мы еще более преобразим Казань, реализовав и наши новые проекты. Среди ближайших задач — достойно провести матчи чемпионата мира по футболу.

От всей души желаю всем казанцам здоровья, счастья и благополучия! Пусть 2018 год станет для всех годом исполнения самых заветных желаний и самых смелых планов! Пусть и в праздничные дни, и в будни вашими постоянными спутниками будут удача и успех. И пусть в любую погоду вас согревает любовь и забота близких людей!"

Ранее с поздравительной речью к жителям республики обратился президент Татарстана Рустам Минниханов.