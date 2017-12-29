Казанцы поддержали переход рубина в частную собственность

Большинство читателей ProKazan.ru одобрили переход футбольного клуба «Рубин» в частную собственность.

На сайте мы задали вопрос: «Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

Абсолютное большинство проголосовавших (65 человек) посчитали, что это правильно и государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменов.

Только 2 человека проголосовали за то, что футбол является национальным достоянием.

Еще 10 человек остались равнодушными к тому, что происходим с казанским футбольным клубом.