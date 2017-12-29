В Тукаевском районе расследуют причину самоубийства школьника

Одиннадцатиклассник мог свести счеты с жизнью из-за неудачного пробного ЕГЭ

В Тукаевском районе в селе Сосновый Бор днем 29 декабря 11-классник Князевской средней школы совершил самоубийство. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Односельчане сообщили, что в семье у мальчика проблем не было. Согласно их рассказу, у школьника есть старший брат, который учился в Петербурге, а сейчас продолжает обучение в Казани по IT-специальности. Младший хотел пойти по стопам старшего.

– Младший тоже умный парень, хотел поступать на географический. Но видимо из-за брата поменял планы — собрался ехать в Казань к нему. Видимо, планка оказалась высока. Ребенку стало стыдно, что он не оправдал надежд. Это был во всех смыслах положительный мальчик, добрый, веселый, трудяга, с 9 лет корову доил, в огороде работал, не рафинированный мальчик, который решил какой-то фокус выкинуть. Здоровая в психологическом плане семья, — рассказала одна женщин, живущих по соседству.

Знакомые предполагают, что причиной самоубийства мог стать неудачный пробный ЕГЭ. В день самоубийства родителей мальчика и его самого вызывали в школу. После возвращения, когда парень остался один, он покончил с собой. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, не смогли его спасти.

Прибывшая на место «скорая» не смогла «реанимировать» мальчика. Сельчане рассказали, что проблем в семье, где рос мальчик, не было.