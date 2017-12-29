В Петербурге осудили трех жителей Татарстана за бандитизм

Преступники участвовали в нападении на петербургскую Соборную мечеть в 2010 году

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении шести человек, трое из которых являются выходцами Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

В период с 2003 по 2012 преступники грабили офисы, квартиры, магазины, торговые центры, кафе, используя маски и форму сотрудников ОМОНа. После проникновения в помещение, угрожая оружием, они связывали потерпевших скотчем или сковывали руки наручниками, наносили им удары и использовали шокеры. После чего завладевали чужим имуществом и скрывались.

Всего было похищено имущества на общую сумму более 10 000 000 рублей.

В 2010 году бандиты напали на религиозную организацию «Региональное объединение мусульман Санкт-Петербурга (Соборная мечеть)». Тогда преступники нанесли удары электрошокером двум служащим канцелярии и похитили из сейфа 1,4 миллиона рублей.

Суд признал подозреваемых в бандитизме, разбое, кражах и грабежах, а также хищении и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов доказанной.

Жители татарстастана Жанболат Шотаев, Марс Гисмеев и Роман Комов получили 14, 16 и 11 лет колонии строгого режима соответственно.