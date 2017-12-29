Казань вошла в тройку городов Приволжья с самым дорогим общественным транспортом

Дороже всех в ПФО стоит проезд в Нижнем Новгороде – там билет на автобус обойдется в 28 рублей

Нижний Новгород, Казань и Самара вошли в тройку городов Приволжского федерального округа с самым дорогим общественным транспортом. Об этом сообщает «Реальное время».

Дороже всех билет на автобус стоит в Нижнем Новгороде – 28 рублей. В Самаре и Казани цена проезда на общественном транспорте одинаковая – 25 рублей.

В Уфе проезд в автобусе обходится в 25 рублей, в троллейбусе – 20 рублей. В Кирове тарифы составили 22 рубля, в Ижевске и Перми — 20.

В Йошкар-Оле общественный транспорт стоит за 18 рублей. Столько же стоит автобус в Чебоксарах и Пензе, а билет на троллейбус в этих городах на рубль дешевле. В Саратове и Ульяновске проезд на общественном транспорте обойдется в 17 рублей.