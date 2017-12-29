В 2017 году в Татарстане капитально отремонтировали 982 дома

Минстрой РТ отчитался о завершении программ капремонта домов, школ и детсадов

В Татарстане в 2017 году программа капремонта многоквартирных домов была завершена во всех 982 объектах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. На совещании в Доме Правительства РТ он отчитался о завершении республиканских программ в части строительства и капремонта.

Также в уходящем году капремонт был произведен в 146 объектах школьного и дошкольного образования. Это 36 школ и 110 детских садов.

Кроме того, программы ремонта были завершены в детских оздоровительных лагерях, колледжах, объектах культуры, зданиях советов поселений муниципальных образований республики, учреждениях социального обслуживания РТ и 17 муниципальных архивах.

В вот в поликлиниках работы завершены только на 48 объектах из 74 запланированных.

На 100% была выполнена программа «Общественные пространства». Глава Минстроя также напомнил, что в 2018 году проекты общественных пространств будут выбираться с помощью прямого рейтингового голосования.