Элвин Грей и Стас Барецкий подрались в казанском баре

Пользователи соцсетей обсуждают драку певца Элвина Грея (Радик Юльякшин) и шоумена Станислава Барецкого. Инцидент произошел в одном из казанских баров и был запечатлен на видеокамеру.

«Судя по всему, Стасу не понравился внешний вид и поведение Радика», — говорится в описании ролика.

В комментариях одни пользователи предположили, что молодые люди что-то не поделили между собой. Другие уверены, что драка является постановкой, так как ими уже был известен шоумен.