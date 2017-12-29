Роспотребнадзор рассказал татарстанцам, как правильно выбрать продукты на новогодний стол

Управление поделилось советами, как выбрать хорошие мандарины, икру и селедку

В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по РТ представило рекомендации по выбору продуктов на праздничный стол, которые позволят обезопасить себя от возможных пищевых отравлений.

Ведомство советует покупать продукты известных и проверенных марок в магазинах, где есть вывески с указанием владельца. Также необходимо тщательно изучать упаковку, проверять сроки хранения и запах и внешний вид продукта.

Кроме того, Роспотребнадзор обратил внимание на отдельные виды продуктов.

Так, мандарины лучше всего покупать с «целлюлитом». Неровная кожица свидетельствует о том, что фрукт вырос в настоящих тропиках. По цвету мандарина можно определить количество семян: чем ярче, тем больше косточек. Хранить их лучше при повышенной влажности и температуре +6 градусов.

О красной икре управление пишет следующее: «Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые вещества».

Состав хорошего майонеза для праздничного стола должен быть таким: желтки (а не меланж или яичный порошок), подсолнечное или оливковое масло, сахар, соль, лимонный сок, уксус, специи.

В составе крабовых палочек должно быть сурими – это значит, что рыба в палочках есть. Когда этого ингредиента нет, то продукт сделан из соевого белка или крахмала.

Селедку в майонезе и других непрозрачных заливках советуют не покупать – для такой закуски используют не самую лучшую рыбу. Рассол в банке должен быть прозрачным, без кровяных сгустков, плесени и посторонних включений.

Готовые салаты быстро портятся. Мимоза, оливье и селедка под шубой могут пролежать в холоде до суток, а если они заправлены майонезом – то уже не более 18 часов. После истечения этого срока кушать салаты уже не рекомендуется.