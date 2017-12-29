В Казани открылась «горячая» линия по «путинским» выплатам за первого ребенка

Получить консультацию можно будет и в праздничные дни

В столице Татарстана начала свою работу «горячая», по которой можно узнать всю информацию о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Телефон для обращений: 8 (843) 557-19-36.

Ранее ProKazan.ru сообщал, что получить новые «путинские» выплаты смогут 4 700 семей в РТ. Каждый месяц на первого ребенка будет выделяться 8 490 рублей до достижения им возраста 1,5 лет.

С 3 января 2018 года получить консультацию по всем необходимым документам можно будет и в учреждениях социальной защиты. В праздники специалисты будут дежурить с 9 до 14 часов.