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В Казани к 2020 году построят гигантский развлекательный центр

В Казани к 2020 году построят гигантский развлекательный центр
16+
Фото: ИА «Татар-информ»
Новый центр займет площадь, сравнимую с ТЦ «Мега»

В Приволжском районе Казани рядом с Российским исламским институтом построят Центр семейного отдыха. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на заместителя главного архитектора Казани Тимура Кадырова.

Здание расположится рядом с улицами Павлюхина, Газовая и Спартаковская – напротив старого ипподрома. Оно займет площадь 137 000 кв. м – это на 17 000 кв. м меньше, чем у ТЦ «Мега». Уже известно, что 35 процентов площадей будет отдано под развлекательную зону, зону для семейного отдыха и проведения мероприятий.

Планируемая дата начала строительства – январь 2018, завершить работы хотят уже в 2020 году. Рядом со стройкой распложен детский сад и университет, и чтобы не создавать много шума, компания-застройщик намерена использовать технологию вдавливания свай, а не вколачивания.

Виктория Абдуллина, 30.12.2017, 09:53
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин30 декабря 2017, 10:03
Нам всем в пору плакать, а не развлекаться, ну а нашим верхам надо чтоб развлекались, отвлекались
Лучший комментарий
4
63
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Горожанин30 декабря 2017, 10:10
Этих тц как го..на уже за углом, люди есть там только в праздники, в мегге уже много магазинов позакрывалось.
3
26
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Горожанин30 декабря 2017, 10:31
Сдавать пожизгено в аренду площади,счастье чиновного люда,сидеть в тёплых креслах и считать бабло.
1
21
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Злобный Аноним30 декабря 2017, 10:32
Это будет ХАЛЯЛЬНЫЙ развлекательный центр? Таки исламский институт рядом ...
8-|
7
11
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борис королёв30 декабря 2017, 11:03
С наступающим народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
9
1
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин30 декабря 2017, 11:56
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Это будет ХАЛЯЛЬНЫЙ развлекательный центр? Таки исламский институт рядом ...
8-|
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Надо же, а даже.не знал.российский исламский институт. А по ТВ говорят, везде борятся с исламистами. 8-|
2
9
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Горожанин30 декабря 2017, 11:58
Яңа тормыш башлана дип әйтер өчен кем барыр. бу вакытта инде рәсми булсаң да яисә изге язмалар нигезендә әңгәмә вакытында чит тавыш ише соң. ул бер тапкыр да кешеләр йормаган урында булгач хал ял алырга үтә дә яхшы булыр үзе.урыныда чат туры китерү өчен жайлашты алайса.хикматле ходай вай. аның азагы дөрес кешегә тормыш кутарерга ярдәм булыр хей
5
1
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Горожанин30 декабря 2017, 12:04
В ответ на комментарий пользователя борис королёв
С наступающим народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Пошёл на .уй
0
10
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Горожанин30 декабря 2017, 12:56
Нашли где строить ТЦ. Чьи родственники будущие владельцы ТЦ?
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4
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Горожанин30 декабря 2017, 13:13
Зачем он нужен ?Лучше деревья там посадите .Итак ведь на каждом углу эти торговые центры.Я понимаю если бы в них очередя были или добиратся до них было бы далеко.Чем думают власти?Ну кому они он нужны эти торг центры в таком количестве
2
7
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Горожанин30 декабря 2017, 13:16
На мой взгляд на сегодняшний день убыточный проект это.Многие товары люди покупают через интернет.А продукты купить можно и рядом с домом в той же саиой пятерочке магнит или бахетле
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7
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Горожанин САЛИМА ХАНУМ30 декабря 2017, 13:23
Лучше-бы, парк сделали....Красивое, открытое место. Тем более, напротив построили высотные дома. Одна торговля на уме у чиновников. Действительно, правильно говорят, что аренда высокая, многие закрываются, полупустые помещения. Это таких зданий, магазинов по Казани - миллион. Я сама реализую товар. Вынуждена была уйти с прежней площади - из-за аренды. Продажи в 2017 намного упали, по сравнению с 2015. А, сейчас еще сильнее. Не понимаю, для кого строят? У людей(основная часть населения) - деньги только на самое-пресамое: ипотека, кредит, коммуналка - всё забирает...Если, сверху посмотреть Казань, у нас так мало растительности, зеленых зон.Я всё-равно, рада, что наконец-то этот пустырь будет задействован!!!!!!Кстати, в Российском Исламском Университете - классно преподают!!! Там не исламистов готовят, а хороших преподавателей. Всё под контролем власти.
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Димон30 декабря 2017, 13:54
В ответ на комментарий пользователя
Зачем он нужен ?Лучше деревья там посадите .Итак ведь на каждом углу эти торговые центры.Я понимаю если бы в них очередя были или добиратся до них было бы далеко.Чем думают власти?Ну кому они он нужны эти торг центры в таком количестве
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Тебе в тысячный раз объясняют, что это не из бюджета, это коммерческий проект! Как об стенку горох!
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герцог30 декабря 2017, 13:56
мне сегодня дали ночью задание в группе "Синий морж" написать 100 комментариев, я оставлю их здесь.
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Димон30 декабря 2017, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
Лучше-бы, парк сделали....Красивое, открытое место. Тем более, напротив построили высотные дома. Одна торговля на уме у чиновников. Действительно, правильно говорят, что аренда высокая, многие закрываются, полупустые помещения. Это таких зданий, магазинов по Казани - миллион. Я сама реализую товар. Вынуждена была уйти с прежней площади - из-за аренды. Продажи в 2017 намного упали, по сравнению с 2015. А, сейчас еще сильнее. Не понимаю, для кого строят? У людей(основная часть населения) - деньги только на самое-пресамое: ипотека, кредит, коммуналка - всё забирает...Если, сверху посмотреть Казань, у нас так мало растительности, зеленых зон.Я всё-равно, рада, что наконец-то этот пустырь будет задействован!!!!!!Кстати, в Российском Исламском Университете - классно преподают!!! Там не исламистов готовят, а хороших преподавателей. Всё под контролем власти.
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Раз открывают, значит все просчитали. Не прогорят. А чем больше зарабатывает бизне, тем болше налогов, больше зарплаты бюджетникам и пенсий.
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Горожанин30 декабря 2017, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
Это будут новые рабочие места, так что радовать Ся надо
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Кругом одни торгаши, продающие китайские товары. Хорошее развитие страны. Ты что радуешься,, приезжий что.ли?
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Горожанин30 декабря 2017, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Нам всем в пору плакать, а не развлекаться, ну а нашим верхам надо чтоб развлекались, отвлекались
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У миника норм получается отдыхать.
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Горожанин30 декабря 2017, 14:50
Уже существующие центры прогарают, а тут новые собираются ...... Где логика ? Хотя Россия и логика - понятия взаимо исключающие друг друга.
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Иван алкашь30 декабря 2017, 15:28
Лучше бы парк сделали огроменный
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Павел30 декабря 2017, 15:58
Хотите парк дайте денег, ТЦ этот разве город стоить будет? Кто платит тот и музыку заказывает.
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Руслан30 декабря 2017, 17:48
Лучше метро развивали.
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ага30 декабря 2017, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
Лучше бы парк сделали огроменный
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Или пельменей налепили.
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