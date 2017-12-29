В Казани к 2020 году построят гигантский развлекательный центр

Новый центр займет площадь, сравнимую с ТЦ «Мега»

В Приволжском районе Казани рядом с Российским исламским институтом построят Центр семейного отдыха. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на заместителя главного архитектора Казани Тимура Кадырова.

Здание расположится рядом с улицами Павлюхина, Газовая и Спартаковская – напротив старого ипподрома. Оно займет площадь 137 000 кв. м – это на 17 000 кв. м меньше, чем у ТЦ «Мега». Уже известно, что 35 процентов площадей будет отдано под развлекательную зону, зону для семейного отдыха и проведения мероприятий.

Планируемая дата начала строительства – январь 2018, завершить работы хотят уже в 2020 году. Рядом со стройкой распложен детский сад и университет, и чтобы не создавать много шума, компания-застройщик намерена использовать технологию вдавливания свай, а не вколачивания.