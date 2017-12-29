Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и туман

Сегодня, 30 декабря, в Казани будет облачно. Временами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 градуса. На дорогах гололедица.