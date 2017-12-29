За пару дней до Нового года: что купить родным, если вы еще не успели подготовить подарок

ProKazan.ru составил обзор подарков от 89 до 4999 рублей

Хорошая альтернатива живым елям, которые в больших количествах продают на улицах города перед Новым годом.

Украсить елку, о котором мы говорили выше, можно небольшой гирляндой. А можно просто подарить гирлянду без елки, такой подарок точно пригодится под Новый год.

Символ года - собака. Беспроигрышный вариант для тех, кто любит мягкие игрушки. Да, их сейчас в магазинах очень, но почему-то не многие задумываются над тем, чтобы купить символ Нового года.

Альтернатива большой мягкой игрушке. Не собака, но в качестве подарка для ребенка неплохо (к примеру, если вы идете в гости в компанию, где есть дети).

Продолжая тему детей. Если вы заметили, что у ребенка есть способности к рисованию, подарите ему мольберт.

Еще один вариант - набор столов из коллекции ЮППЕРЛИГ, которая была созданна компанией ИКЕА вместе с датской дизайнерской компанией HAY.

Одна из самых модных и, пожалуй, полезных вещей из нашего списка - ваза из каменной керамики, которая вручную расписана мастерами. Эта ваза также из коллекции ЮППЕРЛИГ (которая посвящена очарованию простоты).

Если вы не знаете, чем увлекается человек, которому вы хотите сделать подарок, выберите плед. Тепло и по-зимнему. Главное - упакуйте, например, в крафтовую бумагу и перевяжите бечевкой.

Еще один вариант для подарка, который напрямую связан с Новым годом, - пряничный домик. Вкусно и симпатично.

А такой подарок может понравится тем, кто любит наполнять квартиру вещами, которые создают уют.

В завершении - подарок, который тоже внесет немного уюта в квартиру человеку, которого вы хотите порадовать. Все подарки - с са​йта компании ИКЕА.

, 29.12.2017, 20:07



Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter ProKazan.ru , 29.12.2017, 20:07Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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