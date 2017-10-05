В 2018 году в Татарстане планируют построить 27 сельских домов культуры за 260 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, новые дома культуры появятся в 24 районах республики. Объекты необходимо сдать к концу августа будущего года.

- Возведение одного объекта на 50 мест обойдется в 6,6 млн рублей, на 100 мест — в 12 млн, на 200 мест — в 14 млн, на 300 мест — в 16,8 млн рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на развитие современной городской культурной среды в Казани в 2018-2022 годах планируют потратить 5,4 млрд рублей. Так, в течение этого времени планируется создать современный образ библиотек, расширить целевую аудиторию музеев, сформировать конкурентную систему культурно-досугового обслуживания горожан, а также развить инфраструктуру для проведения фестивалей и других мероприятий.