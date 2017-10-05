СМИ: в России в 2017 году рекордно выросла продолжительность жизни

В 2017 году в России продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года, что стало рекордным показателем за всю историю измерений.

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала «Известиям», что во многом такие благоприятные изменения стали возможны благодаря реализации поручения президента РФ Владимира Путина по строительству сети перинатальных центров, а также благодаря программам формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрения технологичной поликлиники с быстрой диспансеризацией и повышения квалификации врачей.

- Общая смертность, по данным Росстата, за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на 1 тыс. населения, то есть сохранено практически на 35 тыс. человеческих жизней больше, чем годом раньше, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Эксперты уверены, что реализация проектов приведет к дальнейшему увеличению продолжительности жизни. Также высоко оценивается значимость принятого в этом году закона «О телемедицине», вступающего в силу с 1 января 2018-го.