В центре Казани на митинг выйдут охотники с собаками

Охотники Татарстана в новом году планируют провести митинг против поправок в закон «Об охоте», запрещающих притравку охотничьих собак на диких животных, об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что Исполком Казани согласовал митинг 4 января в сквере на улице Карима Тинчурина.

- Этот закон по сути ставит под угрозу разведение в России охотничьих собак. Совет Федерации отказался утверждать этот закон и вернул на доработку в Госдуму, но мы опасаемся, что ситуация может повториться и депутаты вновь предложат сенаторам одобрить закон, - отметил собаковод со стажем Ильшат Мифтахутдинов.

Сообщается, что охотники могут приехать на митинг со своими питомцами, чтобы показать красоту охотничьих собак.

Планируется, что митинги пройдут во всех регионах России.

- По оценкам экспертов, в Татарстане может содержаться до 10 тыс обученных охотничьих собак. Однако точное количество подсчитать невозможно, поскольку охотники из сельских районов их не регистрируют, - говорится в сообщении.